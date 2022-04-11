中市議員施志昌助理確診 今起服務處暫停服務

台中市議員施志昌昨天深夜在臉書發出緊急通知，他接獲台中市衛生局通知，他服務處有助理確診，今天起服務處暫停服務，仍會繼續線上服務。

施志昌昨晚11點多在臉書通知，他服務處助理稍早經衛生局通報確診，他的團隊其他成員包含自己都已經立即快篩，目前皆平安無事。

施志昌表示，即刻起遵循防疫規定辦理，也會盡快進行採檢，團隊的PCR結果一出爐會立即公告給各位鄉親，今天起服務處暫停服務，重新開放的時間會盡速通知大家，他的線上服務仍會繼續，謝謝大家關心，他的緊急通知，許多民眾和親友在臉書回應，叮嚀他保重，一切會平安順利。

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