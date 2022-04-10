北市追加8頁足跡！好市多、晴光市場上榜 5確診者都曾去這家早餐店

台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市今新增例67本土病例，北市衛生局今下午公布7張足跡後，晚間又曝光8張足跡，公布案案26411、26414、26421、26426、26528、26703、27224、27234、27462、27463、27464、27465等12例於北市公共場域足跡。

衛生局說明，案26411曾在4月4日去湳山戲院、4月5日去義麵屋、4月6日去台北醫學大學游泳池；案26414在4月1日至5日都在中山區泰晶殿養身會館、4月5日去登豐港式麻辣鍋。

案26421在4月4日曾去晴光市場；案26426在4月3日至5日連續3天都在中山區泰晶殿養身會館；案26528在4月5日曾去錢櫃KTV台北敦南店、Mamak檔星馬料理。

案26703曾在4月4日去Snail鍋牛餐廳歐義料理、4月5日察爾斯廚房、瓦城泰國料理台北三月天母店、4月6日東港強和牛燒肉芝山店、4月7日台灣美食切仔麵達人館、粟家牛肉麵、4月8日好市多北投店、Humble beginings cafe。

案27224在3月31日去韓食村用餐、4月1日去Sarabeth’s Taiwan紐約早餐女王、ZARA台北統領店、大安福音中心、4月2日台北新生命小組教會、4月7日SUKIYA信義安和店。

案27234、27462、27463、27464、27465等5例曾在4月2日至9日清晨4時至下午3時，都在萬華區萬家堡。 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市晚間再曝8張足跡，公布12例本土在台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

商品推薦