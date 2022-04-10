18縣市傳出疫情 新北共12637隔離
本土再爆431例確診，疫情高燒不退！疫情延燒18個縣市，其中新北143例依舊是重災區，連續5天都超過百人確診；而南投也傳出疫情，時隔285日零確診紀錄破功。指揮中心指揮官陳時中表示，雖然今天確診個案跟昨天差不多，「但不排除假日檢驗通報比較少，之後可能還會再增加。」
南投淨土淪陷
新冠疫情肆虐台灣，共18個縣市傳出疫情，其中南投已保持285日的零確診紀錄也破功，出現兩名確診者（案27290、案27375），因為與新竹市確診個案有接觸而染疫。新北地區則連續5天超過百人確診，10日更有12637人被匡列為居家隔離，是疫情爆發以來的最高數字。
10日本土確診個案分佈為新北市(143例)、臺北市(67例)、桃園市(45例)、屏東縣(31例)、基隆市(28例)、高雄市(26例)、臺南市(20例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣及花蓮縣(各13例)、臺中市(8例)、新竹市(7例)、嘉義市(6例)、雲林縣(3例)、苗栗縣、南投縣及嘉義縣(各2例)、臺東縣(1例)。
居隔來電就生效
指揮中心日前公布，「確診個案居家照護管理指引」草案，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家進行隔離。他指出，若在工作場所接到衛生單位通知為居家隔離對象，因其效力從接到電話時起算，因此民眾須佩戴醫用口罩立即返家隔離，且禁止搭乘大眾運輸。
現場記者提問表示，輕症確診者接受居家照護時，若同住家人已接種三劑疫苗，是否可正常上下班？陳時中回應表示，「還沒走到那步」，目前先做好輕重症分流，並確保確診者在家的照護和醫療。
此外，陳時中表示，新增4例中度症狀的確診者，都在50歲以上，且其中1名確診者沒有接種疫苗，目前今年本土病例累積中重症達14例，輕症比例為99.61%。針對中重症的差別，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，主要以「是否住進加護病房」為判斷；確診者出現輕微肺炎等狀況，就是中度症狀。
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