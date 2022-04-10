北市曝7確診者足跡 M男模會館、酒店、KTV上榜
中央流行疫情中心宣布，北市今新增例67本土病例，北市衛生局曝光6張足跡，公布案26984、26991、26994、27226、27228、27232、27450於台北市公共場域足跡，涉及場域包含M男模會館、萬豪會館、星聚點KTV、桂公子酒館、金昌酒店＆金聰酒店、優美飯店。
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