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日職／19K完全比賽！佐佐木朗希「真怪物」創世界紀錄

不斷更新／新北+143海底撈、金山老街、體育館上榜 北市確診足跡再涉男模會館

北市曝7確診者足跡 M男模會館、酒店、KTV上榜

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

中央流行疫情中心宣布，北市今新增例67本土病例，北市衛生局曝光6張足跡，公布案26984、26991、26994、27226、27228、27232、27450於台北市公共場域足跡，涉及場域包含M男模會館、萬豪會館、星聚點KTV、桂公子酒館、金昌酒店＆金聰酒店、優美飯店。

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
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新冠肺炎 COVID-19 酒店

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