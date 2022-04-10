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本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

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疫情有多嚴重？ 醫師警告：17天後單日確診恐破萬

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師沈政男指出，如果疫情持續嚴峻，最多17天就會感染人數破萬。（此為示意圖） 圖／聯合報系資料照片
醫師沈政男指出，如果疫情持續嚴峻，最多17天就會感染人數破萬。（此為示意圖） 圖／聯合報系資料照片

昨（9）日台灣新增442名本土病例，創下今年新高，目前以雙北確診人數最多，疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「到6月底疫情不會結束」，醫師沈政男也表示「如果現況持續下去，17天後單日本土案例會破萬」，他認為如果醫療量能不足，至少要進行居家隔離。

沈政男在臉書發文表示，9日新增主要來自台北，共95例，其中竟然只有27例為已知感染源。這使得它的Rt值目前是全台最高，達2.4以上（3月20日算起）。他本來的理論是台北的境外滲漏最多，現在修正：其實光是人流穿梭來往，就可能造成各區多點散發。

不過，沈政男也分析「新北市新增了143例」，雖然和先前感染人數差不多，但目前「匡列上萬人了，不曉得還能撐多久？」他認為「如果撐不下去，沒房間了，至少要進行居家隔離」。至於如果連詢問接觸者都沒辦法完成，比如新增上千，此時應該利用手機定位，發送簡訊告知，請接觸者出來採檢，或使用居家快篩。因此，社區篩檢或居家快篩的量能一定要趕快提升，這比進行居家照護更要緊。

沈政男指出，目前新增案例，五成多來自雙北，七成五來自北北基桃，因此花東與中南部只占兩成五，而如果單看中部，更是少之又少，這其實反映了R0值，其中最大因素當然是人口密度與人流來往。他推估「17天後可能確診人數破萬」，但他認為「不管如何，都不要放棄圍堵，各縣市應根據自己的狀況訂定防疫目標，未必一切跟隨雙北」。

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