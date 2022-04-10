不斷更新／北市確診足跡再涉男模會館、酒店 新北海底撈、金山老街、體育館全上榜

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內今（10）天新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。本土個案以新北市新增143例最多，台北市新增67例其次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

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基隆市今天新增28例新冠肺炎確診個案，並公布17名確診個案公共場所活動史，地點包括郵局、銀行、髮廊、居酒屋等地，涵蓋範圍和業別相當廣泛。

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供







北市今新增例67本土病例，衛生局曝光6張足跡，涉及場域包含M男模會館、萬豪會館、星聚點KTV、桂公子酒館、金昌酒店＆金聰酒店、優美飯店。

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今曝光6張足跡圖表，公布7確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供







新北今日新增143例，其中有30例新增足跡相關採檢陽性、83例居隔採檢陽性、30例居隔陰轉陽。衛生局也公布確診足跡，曾去過海底撈、好樂迪、樹林秀泰影城、新莊體育館等地。

新北衛生局公布確診足跡，曾去過海底撈、好樂迪、樹林秀泰影城、新莊體育館等地。圖／新北衛生局提供

新北衛生局公布確診足跡，曾去過海底撈、好樂迪、樹林秀泰影城、新莊體育館等地。圖／新北衛生局提供

新北衛生局公布確診足跡，曾去過海底撈、好樂迪、樹林秀泰影城、新莊體育館等地。圖／新北衛生局提供







新竹縣今天新增13例陽性個案，經疫調確診足跡分布在6鄉鎮市，其中竹北、湖口、新豐占多數，不過令人憂心的是其中1例確診女高中生，曾連續7天早起辛苦打工停留在早餐店。

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布10日確診個案相關疫調足跡。圖／縣府提供







新竹市今天新增7名確診個案，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸與關東國小延伸案。

新竹市今天新增7名確診個案，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸與關東國小延伸案。圖／市府提供

新竹市今天新增7名確診個案，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸與關東國小延伸案。圖／市府提供







苗栗縣政府今天公布新增案27504、案27505確診，另有台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，其中更包括熱門景點苗栗市功維敘隧道步道。

苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供







台中市今天新增８例，其中，東勢區一間老人養護中心1名實習生第27114昨天確診，養護中心接獲通知立即全面清消，工作人員、實習生和住民共89人，經快篩及PCR結果皆為陰性。

台中市政府今天下午召開防疫記者會，台中新增８例本土確診個案。圖／台中市政府提供

台中市政府今天下午召開防疫記者會，台中新增８例本土確診個案。圖／台中市政府提供

台中市政府今天下午召開防疫記者會，台中新增８例本土確診個案。圖／台中市政府提供

台中市政府今天下午召開防疫記者會，台中新增８例本土確診個案。圖／台中市政府提供

台中市政府今天下午召開防疫記者會，台中新增８例本土確診個案。圖／台中市政府提供







本島唯一淨土「南投縣」淪陷，今出現2名確診夫妻（案27290、案27375），3月底因與新竹市確診個案（案24474）有接觸染疫。

南投縣今出現2名確診者，其足跡曝光。圖／南投縣衛生局提供







嘉義市今天新增6例確診，有嘉北國小4例，為2個家庭的共3名學生案27377、27378、27379，其中1名學生家的友人案27116；另，台南個案25431的接觸者，也增加2名嘉市的親友確診。

嘉義市嘉北國小確診者的足跡。圖／嘉義市政府提供







高雄今天新增26例確診個案，娛樂場所衍伸的個案有12例，經判斷部分是金芭黎傳播鏈，有些是客人與家人的傳播鏈，已進入第三波傳播。另有5例陰轉陽個案，其中有一起家庭群聚新增5人，並有花東旅遊史，不排除在外縣市染疫。

高市確診足跡。圖／高市府提供

高市確診足跡。圖／高市府提供

高市確診足跡。圖／高市府提供







台東縣今日新增本土確診1例，個案為60多歲女性、長濱人，8日因自覺感冒且腰痛、膝蓋痛，9日出現呼吸微快且發燒，下午至醫院急診就醫，經PCR採檢確診，Ct值17.4，已施打2劑高端疫苗

台東縣長濱鄉確診婦人足跡。記者卜敏正／翻攝

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