不斷更新／北市確診足跡再涉男模會館、酒店 新北海底撈、金山老街、體育館全上榜

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內今（10）天新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。本土個案以新北市新增143例最多，台北市新增67例其次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
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基隆市今天新增28例新冠肺炎確診個案，並公布17名確診個案公共場所活動史，地點包括郵局、銀行、髮廊、居酒屋等地，涵蓋範圍和業別相當廣泛。
北市今新增例67本土病例，衛生局曝光6張足跡，涉及場域包含M男模會館、萬豪會館、星聚點KTV、桂公子酒館、金昌酒店＆金聰酒店、優美飯店。
新北今日新增143例，其中有30例新增足跡相關採檢陽性、83例居隔採檢陽性、30例居隔陰轉陽。衛生局也公布確診足跡，曾去過海底撈、好樂迪、樹林秀泰影城、新莊體育館等地。
新竹縣今天新增13例陽性個案，經疫調確診足跡分布在6鄉鎮市，其中竹北、湖口、新豐占多數，不過令人憂心的是其中1例確診女高中生，曾連續7天早起辛苦打工停留在早餐店。
新竹市今天新增7名確診個案，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸與關東國小延伸案。
苗栗縣政府今天公布新增案27504、案27505確診，另有台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，其中更包括熱門景點苗栗市功維敘隧道步道。
台中市今天新增８例，其中，東勢區一間老人養護中心1名實習生第27114昨天確診，養護中心接獲通知立即全面清消，工作人員、實習生和住民共89人，經快篩及PCR結果皆為陰性。
本島唯一淨土「南投縣」淪陷，今出現2名確診夫妻（案27290、案27375），3月底因與新竹市確診個案（案24474）有接觸染疫。
嘉義市今天新增6例確診，有嘉北國小4例，為2個家庭的共3名學生案27377、27378、27379，其中1名學生家的友人案27116；另，台南個案25431的接觸者，也增加2名嘉市的親友確診。
高雄今天新增26例確診個案，娛樂場所衍伸的個案有12例，經判斷部分是金芭黎傳播鏈，有些是客人與家人的傳播鏈，已進入第三波傳播。另有5例陰轉陽個案，其中有一起家庭群聚新增5人，並有花東旅遊史，不排除在外縣市染疫。
台東縣今日新增本土確診1例，個案為60多歲女性、長濱人，8日因自覺感冒且腰痛、膝蓋痛，9日出現呼吸微快且發燒，下午至醫院急診就醫，經PCR採檢確診，Ct值17.4，已施打2劑高端疫苗
新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內今（10）天新增431例本土個案、144例境外移入個案，83例為航班落地採檢陽性。本土個案以新北市新增143例最多，台北市新增67例其次。...
中油林園石化廠芳三組芳香烴工場傳出1名員工確診，雖然依居住地歸在屏東縣個案，但因職場、接觸者在高雄市，所以由高雄市衛生局...
高雄今天新增26例確診個案，高雄市長陳其邁表示，娛樂場所衍伸的個案有12例，經判斷部分是金芭黎傳播鏈，此為第二波；有些是...
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午在義光教會專題演講時提及，將提供800萬劑家用快篩共同供應契約，並透露「快篩國家隊」...
本土疫情升溫、多點爆發，今日各地陸續傳出有多所學校有學生確診，校方也緊急宣布停課。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
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