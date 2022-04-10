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本島唯一淨土破功…南投2確診者足跡曝光 與新竹個案有接觸

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本島唯一淨土破功 南投2確診者足跡曝光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

今本土個案新增431例，其中本島唯一淨土「南投縣」也淪陷，今出現2名確診者（案27290、案27375），3月底因與新竹市確診個案（案24474）有接觸染疫，而兩人為夫妻，匡列與其接觸者14人，PCR皆陰性，而他們隔離前曾至草屯人本自然餐廳、南投酒廠等地，相關足跡已完成環境清消，民眾毋須過度恐慌。

南投衛生局指出，案27290為51歲男性，與案27375為夫妻，2人3月時至新竹市訪友打球，因此與新竹市確診個案24474接觸，4月3日接獲新竹市衛生局通知匡列為密切接觸者需進行居家隔離，3至9日兩人均在家中隔離未出門。

只不過，該名男性個案昨天（9日）通報南投衛生局，稱他7日開始出現咳嗽，經安排採檢確認PCR陽性，Ct值24；而他的50歲妻子（案27375）雖無症狀，但PCR採檢也呈現陽性，Ct值24.8，目前以將2人安排入住集中檢疫所。

而經疫情調查其足跡及接觸者，衛生局表示，這對個案夫妻檔4月2日中午曾至草屯人本自然餐廳用餐，之後前往南投酒廠，為此匡列餐廳員工13人及案姊1人共匡列14人，PCR皆陰性且列入自我健康管理，也已通報足跡場域完成清消。

南投縣衛生局也表示，針對出入相關場所足跡重疊民眾，已經發布簡訊通知，請接到簡訊的民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報當地縣市政府衛生局。

倘若，南投縣民眾請通報南投縣政府衛生局（049-2220904）安排至縣內PCR採檢醫院（南投醫院、南基醫院、埔基醫院、埔榮醫院、佑民醫院及竹秀醫院）就醫，並再次提醒民眾務必做好防疫措施，別去人潮擁擠處，以降低社區感染風險。

南投縣今出現2名確診者，其足跡曝光。圖／南投縣衛生局提供
南投縣今出現2名確診者，其足跡曝光。圖／南投縣衛生局提供

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