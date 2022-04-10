苗栗新增2例確診者足跡 功維敘熱門景點

苗栗縣政府今天公布新增案27504、案27505確診，另有台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，其中包括4月5日下午5點25分到6點在熱門景點苗栗市功維敘隧道步道，縣府已完成相關疫調及清消，並開設社區篩檢。

案27504是66歲男性，他於4月9日下午自行到竹南鎮慈祐醫院社區PCR篩檢，今天上午6點醫院通報，經疫調有到南部參加同學告別式時，與外縣市確診個案有接觸史，匡列外地工作家人1人，足跡4月6日下午3點在東平路台灣中油竹南站加油。

案27505是50歲女性，平時與丈夫在苗栗縣南庄鄉種植木耳，4月3日有北部確診者足跡重疊，4月7日至南庄衛生所就醫，4月9日居家快篩陽性，4月9日晚上8點通知南庄衛生所，縣府衛生局安排送醫，PCR採檢陽性確診，已在醫院收治。

衛生局指出，案27505於4月7日上午9點30分到10點，足跡全家南庄桂花園店，匡列及採檢60人，採檢後居家隔離7人、自主管理53人，其中南庄衛生所員工匡採檢共21人，採檢後2名醫護列居家隔離，19人列自主管理，目前檢驗結果未出，南庄衛生所預防性暫停門診業務3天。

此外，台北市確診案26600苗栗縣足跡，4月5日11點41分至中午12點10分在苗栗縣三義鄉七姊八弟小吃店，中午12點36分至下午1點36分三義勝興火車站，4月6日上午7點12分至7點58分高鐵苗栗往台北，508車次6車17E座位。

台中市確診案27374苗栗縣足跡，4月5日下午2點半到3點半在銅鑼鄉哈比丘茶樹森林，下午5點25分到至6點在功維敘隧道，晚上7點至8點在苗栗市中山路陶板屋。

衛生局持續在苗栗市大千醫院、頭份市為恭醫院開設社區採檢站，籲請鄉親若涉有確診者足跡重疊者，今天下午1點至5點到大千及為恭醫院採檢，民眾如因時間無法配合，也可以自行購買使用居家快篩試劑，或是到公費家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師就診評估發放。 苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今天公布新增2案確診，及台中市、台北市確診者涉及苗栗縣公共場域足跡，並已完成疫調及清消。圖／苗栗縣政府提供

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