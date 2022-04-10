確診者同住家人打3劑未染疫即可正常上班？ 專家曝前提

指揮中心日前公布「確診個案居家照護管理指引」草案，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家進行隔離。不過，「自由時報」報導，指揮中心正規畫輕症居家照護草案指引，同住家人若接種三劑疫苗、未確診可正常上班。中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，明天才會討論，但同住家人接種三劑可正常上下班，最重要的前提是「給藥充足」。

指揮中心日前公布的「確診個案居家照護管理指引」中，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家進行隔離。條件包括：確診者及同住家人65歲以下、無懷孕或洗腎；確診個案需一人一室，同住未確診者至多四人，若需與確診者共用衛浴，使用前後須適當清消，離開房間或接觸也需配戴口罩。未來若確診單日1500例以上，中央將統一實施居家照護。

而原本指揮中心規定同住的未確診者，需於同戶其他房間居家隔離，並隔離至同戶最後確診個案確診日後10天，並在隔離第5、10天進行家用快篩陰性才可解隔。不過據了解，指揮中心規畫對於同住未確診者若已接種三劑疫苗並搭配高旅篩剪，有機會可正常上班。

黃高彬則表示，相關規畫方向明天才會開會討論，但最大的前提是確診者需要先給抗病毒藥物才行。

他表示，因為確診者病毒量高，且疫苗突破性感染不在少數，因此在家照護還是會傳染給家人，因此需倚靠抗病毒藥物抑制病毒複製，降低病毒量。

然而，現在抗病毒藥物輝瑞口服藥Paxlovid與默沙東口服藥Molnupiravir適用對象為輕症但具有高風險因子的對象，可在家照護者為輕症、無高風險因子者，藥物如何給予？

黃高彬表示，現在因為藥物量不夠因此只能先給高風險患者，應該備妥至少全人口5%、約115萬劑，才有讓同住者可正常上班的本錢。

目前抗病毒藥物輝瑞口服藥Paxlovid與默沙東口服藥Molnupiravir合計總採購量為2萬5千人分，分批進口，現在約有7500人份在手。

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