快訊

單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直播／疫情升再增中重症？ 指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。圖／指揮中心提供
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。圖／指揮中心提供

新冠肺炎本土案例再創新高，昨增442例，且新增一例死亡案例，是否隨個案增多再增中重症個案，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

國內中重症案例昨新增五例，這波疫情已累計達十例，其中一例死亡，為Omicron疫情以來第二例死亡案例。

個案為一名90多歲女性，具高血壓、巴金森氏症慢性病史，並未打疫苗，於居家隔離期間因症採檢，4日確診，7日死亡。

另新增四例中重度個案，一人有高血壓病史、二人有心血管病史、一人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療，其中僅有二人打二到三劑疫苗。

而隨疫情升溫，民眾快篩使用需求大增。指揮中心日前表示，正討論幾個方案，如口罩分配，讓民眾可低價取得快篩。但詳細方案及何時實施，是外界關注焦點。

指揮官陳時中將主持記者會。本報資料照片
指揮官陳時中將主持記者會。本報資料照片

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

蘇揆、陳時中自我監測轉彎 在野：防疫雙標難成表率

居家照護如何取得口服藥？陳時中：下周一開會研議機制

健保部分負擔調漲 陳時中：取之於民、用之於民

「間接接觸者」有無落實自我監測？陳時中：人多不可考

相關新聞

直播／疫情升再增中重症？ 指揮中心下午2時記者會

新冠肺炎本土案例再創新高，昨增442例，且新增一例死亡案例，是否隨個案增多再增中重症個案，指揮中心下午2時舉行記者會，由...

單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

國內本土個案昨天新增442例，又以新北143例跟台北95例最為嚴峻；對此，精神科醫師沈政男表示，其他縣市目前都還是可控，...

1500例才啟動居家照護太慢？ 侯友宜：相信中央會盡快

中央日前表示，確診數到1500例會啟動居家照護方案，外界質疑速度是否太慢？侯友宜說，他一直呼籲中央要在醫療量能被衝垮前及...

預期邊境開放確診數攀升 侯友宜：顧好醫療量能最重要

疫情升溫，外界關心今日新增確診病例數。新北市長侯友宜表示，隨著邊境開放，在一段時間內，都還是會繼續往上，最重要的是要顧好...

輕症居家照護方案 侯友宜：新北準備好了

疫情升溫，指揮中心規畫輕症確診者居家照護可能很快就會上路。新北市長侯友宜表示，新北已經準備好了，有一套完整機制，能適時提...

AZ疫苗效力出現意料之外的三個數字 標準劑量vs.一半劑量差這麼多

全球涵蓋國家數最多，注射超過26億劑，全台灣接種超過1500萬劑，AZ疫苗研發最大功臣，二位牛津女科學家挺身而出。「當然，疫苗證明有效讓我鬆了一口氣。但我有點意外，結果竟然如此複雜；一群學者做出來的結果不是一個數字，而是三個數字…」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。