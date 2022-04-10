直播／疫情升再增中重症？ 指揮中心下午2時記者會

新冠肺炎本土案例再創新高，昨增442例，且新增一例死亡案例，是否隨個案增多再增中重症個案，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

國內中重症案例昨新增五例，這波疫情已累計達十例，其中一例死亡，為Omicron疫情以來第二例死亡案例。

個案為一名90多歲女性，具高血壓、巴金森氏症慢性病史，並未打疫苗，於居家隔離期間因症採檢，4日確診，7日死亡。

另新增四例中重度個案，一人有高血壓病史、二人有心血管病史、一人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療，其中僅有二人打二到三劑疫苗。

而隨疫情升溫，民眾快篩使用需求大增。指揮中心日前表示，正討論幾個方案，如口罩分配，讓民眾可低價取得快篩。但詳細方案及何時實施，是外界關注焦點。 指揮官陳時中將主持記者會。本報資料照片

商品推薦