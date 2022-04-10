4月10日疫情整理包／高雄、宜蘭陸續再爆 有多所學校學生確診

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。該科技大廠群聚事件為昨天確診個案26137的職場衍生，疫調人員已安排職場122人採檢，並匡列同棟宿舍及同部門38名。據悉，今日新增確診者是被隔離的移工。

2022-04-09 22:21