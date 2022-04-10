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宜蘭聖母護專驚傳學生確診 連夜匡列師生居隔篩檢並停課2周

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4月10日疫情整理包／高雄、宜蘭陸續再爆 有多所學校學生確診

聯合新聞網 / 綜合報導
聖母護專傳出有名學生確診，校方在學校官網貼出防疫重要公告，4月11日起預防性停課二周。圖／取自學校官網
聖母護專傳出有名學生確診，校方在學校官網貼出防疫重要公告，4月11日起預防性停課二周。圖／取自學校官網

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出有多所學校有學生確診，校方也緊急宣布停課。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


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光洋科（1785）今日晚間公告，公司今日接獲通報有一名內勤同仁經PCR檢測呈現陽性，公司立即配合衛生局進行疫調及檢測等措施，…more...

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