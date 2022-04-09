【即時短評】從總統官邸看防疫：公私混雜 標準難一？

蔡英文總統因為官邸共餐家人確診，目前居家隔離至14日，後續還有7天自主健康管理。蔡總統遵守防疫追蹤管理機制，算是立下「總統有風險，照樣須隔離」良好示範；但對照之下，其他中央要員解除自我健康監測，則顯得防疫標準「低規」，而有「雙標」之譏。

這一波疫情，已有擴大延燒之勢。行政院長蘇貞昌前天上午剛在立法院大談「我國的防疫世界第一」，下午就傳出蔡總統家人確診，即使貴為國家元首，也須馬上隔離。就在總統府啟動防疫機制之後，行政院也表示，因為蘇揆6日參與蔡總統邀集的防疫策略會議，「經中央流行疫情指揮中心建議，應採行自我健康監測措施至本月16日」。

然而，幾個小時之後卻大轉彎。指揮中心以蔡總統PCR採檢結果為陰性，總統府其他工作人員採檢也為陰性，原本需要自主健康監測的對象，統統解除監測，只剩與總統密切接觸的總統府相關人員仍繼續自我健康監測。

這樣的轉彎，行政院發言人說「指揮中心下午是為求謹慎」。民眾納悶的是，才過幾個小時就不必「求謹慎」？雖然指揮中心強調，若「確診者的接觸者」經篩檢未確診，則「接觸者的接觸者」不必受限制。但既然要求謹慎，為何不能像日前基隆市長林右昌及教育部長潘文忠採嚴謹「高標」，作為民眾表率？

國人並不否認我國防疫有相當成績，但當防疫遇上政治，一再出現的「雙標」卻讓人詬病。蔡總統比照黨內派系「喬事」密會，把中央要員邀到官邸召開防疫策略會議，地點是否合宜已有爭議；而地方首長僅邀桃、高市長，不僅在黨內有大小眼之虞，無視雙北人口更多及疫情更重，更有「防疫分顏色」訾議。

從總統官邸看防疫，蔡總統既在這裡與家人聚餐，又在這裡與官員大開防疫會議，未免公私混雜。但防疫豈可公私不分？標準豈可官民差異？人民要求不多，標準一致就好。

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