影／解除自我健康監測 蘇貞昌自曝身體狀況
蔡英文總統居家隔離，曾於總統官邸參加防疫會議的行政院長蘇貞昌已解除自我健康監測，外界質疑解除標準鬧雙標。蘇揆今參加全國身心障礙國民運動會受訪說，標準只有一個，確診的接觸者如果是陰性，接觸者的接觸者就可正常生活，更自爆他的健康狀況「也很好」，呼籲大家儘速接種疫苗。
今天傍晚，蘇貞昌到台中參加身障運，會前接受媒體聯訪，有媒體他解除自我健康監測的原因，蘇貞昌說，大家都知道標準只有一個，確診的接觸者如果是陰性，接觸者的接觸者就可以正常生活，指揮中心已經明白宣布。
蘇貞昌也自爆，「我的健康狀況也很好」，希望大家遵守防疫規範，趕快打疫苗，對於健康保護很重要，尤其是長者；另外，他也呼籲大家做好防疫規範，雖然確診者增加，但都是無症狀或輕症，請大家放心。
有媒體提問，紓困振興特別條例擬延長，政院何時提出修法草案送立院？蘇貞昌說，疫情看來不會戛然終止，還要繼續防疫，並且要有相關的工作和準備，所以防疫條例要繼續延長，會往這方面來做準備。
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