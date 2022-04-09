台北慈濟醫院1醫師染疫 匡列57人採檢結果出爐

中央社 / 新北9日電

位於新北市新店區的台北慈濟醫院有1名醫師確診COVID-19。院方今天表示，經匡列採檢57名醫護人員，PCR皆為陰性，除已完成環境清潔消毒，也將持續追蹤相關人員健康狀況。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，這名醫師有外縣市旅遊史，發現身體不適便相當警覺地在家使用快篩試劑，儘管呈現陰性但他仍不放心，隔天又到醫院接受PCR採檢確診，Ct值27。

院方告訴中央社記者，第一時間接獲確診醫師通知，已立即回報衛生主管機關，並進行環境清消，同時匡列造冊相關接觸者共57人，PCR採檢結果目前皆為陰性，將持續追蹤。

新冠肺炎 COVID-19 慈濟

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