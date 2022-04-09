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確診者曾到四維行政中心洽公 高市府急清消

中央社 / 高雄9日電
圖為高雄四維行政中心。 圖／擷自Google map
圖為高雄四維行政中心。 圖／擷自Google map

高雄市政府四維行政中心大樓今天清消，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎在疫情記者會說明，經疫調發現有確診者曾在可傳染期到市府洽公，因此啟動場域清消。

潘炤穎說，針對有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者到行政中心洽公，市府會持續掌握到訪時間、匡列密切接觸人員。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，新增38例，其中金芭黎、雅閣、帝堡、大帝國4間娛樂場所占16例，其他娛樂場所共4例，此外還有1例疫調中個案已掌握與娛樂場所員工足跡重疊，仍在擴大釐清確切接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

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