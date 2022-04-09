全台總整理...高雄娛樂場所群聚續發燒 桃園公布68處「海量足跡」

今（9）日國內578例確診病例，本土442例及136例境外移入個案，另確診個案中新增1例死亡；今本土確診以六都案例較多，以新北市143例最多，其次台北市95例、桃園市41例、基隆市39例、高雄市38例及台南市6例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

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基隆市政府新增39例，市政府公布足跡有基隆慶安宮、衛福部中央健康保險署基隆辦公室、基隆秀泰影城、基隆護國城隍廟、忠一路溫莎堡等。

基隆公布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆公布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆公布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆公布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆公布足跡。圖／基隆市政府提供







台北市今天新增95例本土確診個案，確診者公共場域足跡包括中山區「M男模會館」、金拿督商務會所、泰晶殿黃家養身會館等八大場所；而Ai Night Club、IKON紅洋蔥音樂餐廳、Klash Taipei等夜店也再度上榜。

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市公布確診者公共場域足跡。圖／北市衛生局提供







新北市今天新增143例，新北市衛生局公布確診者足跡。包含去過板橋大遠百、板橋秀泰影城、永和樂華夜市、搭高鐵往返新北及雲林兩地。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供







桃園市政府今天公布近日20多例確診個案足跡，地點分布在桃園、八德、中壢、平鎮、蘆竹和龍潭等行政區，包括桃園觀光夜市、大潤發中壢店、手信霧隱城、台茂購物中心、家樂福桃園大豐店、IKEA桃園店、響食天堂中壢SOGO店和欣桃大飯店等68處，呼籲足跡重疊民眾做好自我健康監測。

桃園市政府公布近日確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供

桃園市政府公布近日確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供

桃園市政府公布近日確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供

桃園市政府公布近日確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供







新竹縣今日新增8例新冠肺炎本土確診案例，縣府公布相關確診者於竹縣公共場所足跡，另外台北市確診者案25896曾於4月3日下午至新竹縣湖口鄉「夏季三角景觀咖啡廳」用餐，竹縣衛生局獲報已請清潔人員前往疫調與環境消毒。

新竹縣今日新增8例，相關足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今日新增8例，相關足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今日新增8例，相關足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今日新增8例，相關足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今日新增8例，相關足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今日新增8例，相關足跡公布。圖／新竹縣政府提供







台中市今天新增7名本土確診個案，包含昨天公布無全國案號3名，案2651為80多歲清水阿嬤，案26516和26517為新社高中國中部學生兄妹，另4名案26518、26519為朋友；案26779為沙鹿國中生，案26780為花蓮醫療院所群聚案(24870)的家人。

台中市衛生局今天公布確診者足跡。記者趙容萱／翻攝

台中市衛生局今天公布確診者足跡。記者趙容萱／翻攝

台中市衛生局今天公布確診者足跡。記者趙容萱／翻攝

台中市衛生局今天公布確診者足跡。記者趙容萱／翻攝

台中市衛生局今天公布確診者足跡。記者趙容萱／翻攝







今天公布彰化新增3例確診個案，其中2例為關西營區確診軍人的兩名友人，還有1人為軍人的同住50多歲父親。新竹關西營區群聚案目前在彰化已累計7人確診，包括3名軍人、2家人還有2名友人，彰化縣衛生局也公布足跡包括，包括埔心鄉新館路174巷社區、埔心鄉第一公墓納骨塔、7-ELEVEN新員高門市、還有埤頭鄉第一公墓懷恩塔。

彰化縣衛生局公布確診者足跡。圖／彰化衛生局提供

彰化縣衛生局公布確診者足跡。圖／彰化衛生局提供







台南市今日新增6名COVID-19本土個案，分別為歸仁區20多歲女性個案26523、20多歲男性個案26524、30多歲女性案26525、30多歲女性案26526、20多歲女性案26527以及北區30多歲女性案26782。另外，台南市公布4名外縣市確診者足跡，新北市個案25321、25322、25323分別為10多歲、40多歲、未滿10歲女性，本月3日、4日至台南市遊玩。

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供

圖／台南市衛生局提供







高雄市今天新增38例確診，其中娛樂場所感染者就有20例，衛生局今天公布6大張足跡，共有55處，包括養生會館、舞廳、酒吧、釣蝦場等。

高雄市衛生局公布確診者足跡。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局公布確診者足跡。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局公布確診者足跡。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局公布確診者足跡。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局公布確診者足跡。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局公布確診者足跡。圖／高雄市衛生局提供







宜蘭縣今天新增10例，其中9人為家族群聚案、1例為舞蹈教室傳播鏈相關個案。縣府下午公布縣內外確診者足跡，曾到過阿花夢工廠、宜蘭傳藝園區、宜蘭東門夜市、蜡藝蠟筆城堡、柯氏蔥油餅、正常鮮肉小籠包、魏姐包心粉圓等地均入列。

宜蘭縣政府公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

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