入境陽性率高 即起「越南所有航班」前6小時快篩報告
中央流行疫情指揮中心今宣布，經監測近期越南航線航班的落地採檢陽性率高，且國內疫情持續上升，為維持國內防疫量能，自4月9日起至5月6日止，所有搭乘越南定期航線航班之來台旅客，除檢附搭機前2日內COVID-19病毒核酸檢驗報告，須增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，並由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。
指揮中心指揮官陳時中表示，昨日入境航班多，陽性率維持在5%以下，共採檢25個航班，檢驗2278人，陽性率4.7%。
針對越南入境採檢陽性率較高，陳時中表示，先前是針對越南籍的航空公司，要求登機前需持前6小時的抗原快篩陰性證明，其他航空公司則在監督下進行。不過近日看到，從河內入境台灣的長榮航空，航班內224名旅客卻有46人採檢陽性，相較以往高。
陳時中說，分析原因是許多旅客從越南航空轉到國內（長榮、華航）航空，相較過去長榮、華航陽性率不高，因此轉到國籍航空。新制將從4月5日至5月6日，無論國籍航空或外籍航空，需2天內PCR陰性報告，且專人監督下，持搭機前6小時快篩陰性報告，希望轉移情況能變少。
指揮中心提醒，自越南來臺旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測，並遵守返臺後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。
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