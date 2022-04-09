新竹市新增1女童確診 與確診男童為相同保母照顧
新竹市今天新增1名確診者案26955，為8日公布確診個案的匡列接觸者，目前共匡列4名同住家人進行採檢及居家隔離。
新竹市政府衛生局長吳欣席透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案26955為未滿5歲女童，與昨天公布的案26389（未滿5歲男童）受同一個保母照顧，匡列居家隔離PCR（核酸檢測）採檢陽性確診，因此無公共場所足跡。
此外，新竹市政府衛生局說明，新竹市光復高中已有2例外縣市確診個案，市府教育處已請光復高中依校園防疫措施，一校2人確診全校停課10日辦理，從4月9日起停課至4月18日，4月19日復課。
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