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防疫險今年理賠破5億…還有神單嗎？專家點名3款划算

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4月9日疫情整理包／桃園科技廠傳移工確診 增4所學校停課

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為桃園市長鄭文燦昨(8)日主持防疫會議情形。記者鄭國樑／攝影
圖為桃園市長鄭文燦昨(8)日主持防疫會議情形。記者鄭國樑／攝影

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


該科技大廠群聚事件為昨天確診個案26137的職場衍生，疫調人員已安排職場122人採檢，並匡列同棟宿舍及同部門38名。據悉，今日新增確診者是被隔離的移工。more...


國內疫情，根據教育部昨日統計全台已有25縣市、181校停課。國立台北科技大學今天表示，繼4月5日第一位學生於居家隔離期間確診後，4月8日晚間獲知第二位學生確診，將自即日起至4月13日停止全校師生實體課程。more...


桃園市教育局今天白天公布南勢國小、萬能科大因學生確診全校停課，深夜11時過後再公布1大學、1高中、2國小和2補習班全校、班停課。more...


新竹市政府今天宣布，新竹市新增1名確診個案案26955，該名4歲女童為昨天公布案26389的匡列接觸者，此案共匡列4名同住家人進行採檢及居家隔離。另，新竹市光復高中因有2名學生確診（外縣市個案），全校即日起停課至18日，19日復課。more...


嘉義市嘉北國民小學今天發布重要通知，3名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全校預防性停課到18日，停課期間在家線上上課，14班、500多名師生回校核酸檢測（PCR）。more...

新冠肺炎 COVID-19

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