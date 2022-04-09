基隆愛心快篩累計揪18確診 157里同步第二波下午發送

針對最新疫情狀況，基隆市長林右昌今天說，愛心快篩陽性專線昨天有12通電話，有3例PCR陰性，7例PCR陽性確診，2例因為時間太晚PCR結果還沒有出來。累計至今天，快篩試劑的PCR陽性確診為18例；另今天下午全市157里第二波發放快篩試劑，總計再加發3萬6595劑。

林右昌說，愛心快篩陽性專線有12通電話，有3例PCR陰性，7例PCR陽性確診，2例因為時間太晚PCR結果還沒有出來。累計至今天，快篩試劑的PCR陽性確診為18例，算起來，快篩陽性的確診率為萬分之1左右。

「全民防疫 愛心篩檢」作業，昨天下午最後一區中正區發放家用快篩試劑，中正區共26個里計5萬0514人，市府依人口數比例約10%配發到轄區20個領取站計5195劑，發送比例為百分之百。

有鑑於許多市民反映篩劑發送數量不足的問題，市政府經過整體評估，今天下午1時30分至5時，同步在全市157里民活動中心或里辦公處進行第二波發送作業，預計再發送快篩試劑3萬6595劑。

由於先前各區里發放時間不同，有人反映有人跨區領，此次特別改為全市同步發放。市府提醒市民需憑身分證或健保卡領取，同時請上一波有領取的市民，不要重複領取，真正讓有需求的市民能夠領取到篩劑。市府表示，希望透過這次追加發送、能夠提升民眾自我健康監測能力，並有效發現社區感染源。 今天下午全市157里第二波發放快篩試劑，總計再加發3萬6595劑。圖／基隆市政府提供 今天下午全市157里第二波發放快篩試劑，總計再加發3萬6595劑。圖／基隆市政府提供 針對最新疫情狀況，基隆市長林右昌今天說，愛心快篩陽性專線有12通電話，有3例PCR陰性，7例PCR陽性確診，2例因為時間太晚PCR結果還沒有出來。記者游明煌／攝影

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