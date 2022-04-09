小琉球最擔心的發生了 遊客成破口確診連環爆
屏東縣小琉球在清明4天連假湧入來自各地的遊客，連假結束後傳出多名外縣市確診者登島住宿足跡，縣府6日起緊急在小琉球設社區篩檢站並在衛生所免費發放快篩試劑，縣府7日公布1名潛水背包客棧民宿女老闆，因確診遊客入住而染疫，在三隆宮開設的社區篩檢站持續至今天，連日篩檢千餘人，8日又有1人篩出陽性，已送醫收治，列為今天的個案。
「最擔心的事終於發生了，但從目前遍地開花的疫情來看，也知道遲早會發生！」小琉球吳姓民宿老闆說，離島居民最擔心的是遊客成為防疫破口，去年5月業者即主動自主歇業，也成功守住快2年，卻在今年清明連假「破功」；一對北部情侶連假來玩，5日自行快篩陽性，隔天PCR確診，入住的民宿老闆在旅客退房告知確診後，自行快篩呈陽性，至醫院篩檢後確診，昨天又傳出1人篩出陽性，因變種病毒株傳染力強，島民莫不憂心會延燒，還好多有打第3劑疫苗，較不怕會出現重症。
縣府衛生局說，目前全縣屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春南門醫院北中南3家醫院，包括小琉球設在三隆宮的社區篩檢站將持續至今天，琉球衛生所持續提供免費快篩試劑，請足跡重疊者盡快前往篩檢，並請曾至相關場域民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，持續落實防疫。
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