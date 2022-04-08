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宜蘭舞蹈教室傳播鏈今增5人 累積35人確診

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭今天增加6個本土個案中，5例與舞蹈教室傳播鏈有關，都是在居家隔離期間確診，其中1人尚未有案號。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭今天增加6個本土個案中，5例與舞蹈教室傳播鏈有關，都是在居家隔離期間確診，其中1人尚未有案號。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭今天增加6個本土個案，5例與舞蹈教室傳播鏈有關，都是在居家隔離期間確診，其中1人尚未有案號；另新增1例為案25700，是在宜蘭上班的年輕人，4月1日曾返鄉高雄，6日出現症狀、採檢呈陽性，目前匡列4人，PCR結果都是陰性。

宜蘭縣今天公布6名個案，包含中央公布的5人，還有1名尚未列案號的確診者。案26181、案26182是喜姆比舞蹈藝想空間學生案23501號的60多歲祖母、80多歲曾祖母，在孫女確診後即被匡列居家隔離。兩人昨天陸續出現發燒、流鼻水等症狀，經醫院篩檢結果為陽性確診，Ct值分別為20.9、19.6；一家6人，目前共5人染疫。

案26076是案23887在學校的接觸者，2人參加同一個社團。案26076在案23887號確診時，被匡列居家隔離，4月6日隔離期間快篩陽性、PCR篩檢呈陽性，Ct值22.8。

案26180、尚未有案號的個案，是案26076的哥哥與媽媽，2人在案26076確診後接受PCR篩檢為陽性確診，Ct值分別為11.2、12.5，母子3人收治醫院治療中；一家4人，已有3人染疫。

另外1名確診者是來宜蘭上班的20多歲男性，案25700於4月1日休假返鄉高雄，4月6日出現感冒症狀，就醫採檢PCR陽性確診，Ct值33.4。縣府衛生局表示，宜蘭縣目前已匡列居家隔離4人，PCR篩檢均為陰性。據了解，該案回去時，有在台北車站待一段時間。

舞蹈教室傳播鏈累積35人確診，包含3位外縣市與1名縣內的老師、學生與行政人員13位、家長11位、兄弟姊妹3人、同學2名、同學的家人2名，目前沒有重症狀況。

舞蹈教室傳播鏈累積35人確診。圖／宜蘭縣政府提供
舞蹈教室傳播鏈累積35人確診。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增個案中，案25700是在宜蘭上班的年輕人。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增個案中，案25700是在宜蘭上班的年輕人。圖／宜蘭縣政府提供
舞蹈教室傳播鏈今天新增5人染疫。圖／宜蘭縣政府提供
舞蹈教室傳播鏈今天新增5人染疫。圖／宜蘭縣政府提供

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