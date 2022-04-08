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接觸蔡英文總統 蘇貞昌也要自我健康監測

家人確診...蔡總統官邸隔離至14日 所有公開行程取消

彰化新增3例確診 曾一起到熱炒店餐敘

中央社 / 彰化縣8日電

彰化縣新增3例確診，是新竹縣營區群聚衍生案例，3人曾在熱炒店與染疫個案餐敘，居家隔離時發病，目前有發燒、喉嚨痛症狀。其中1例今天公布新增、2例尚未列案號。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增384例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，其中彰化縣1例。彰化縣政府下午發布防疫說明，縣內新增3例，是新竹縣營區群聚案衍生，居家隔離期間發病，其中2例尚未列案號。

根據縣府資料，染疫個案和弟弟與其他友人在熱炒店餐敘，其中20多歲的弟弟5日PCR陰性，居家隔離、6日快篩陰性，當天發燒、喉嚨痛，7日PCR檢測Ct值16；而未列案號的2名友人5日PCR陰性，居家隔離，7日喉嚨痛，陸續在7日、8日PCR檢測，Ct值分別為22.5、15。

彰化縣長王惠美表示，防疫仍不能鬆懈，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離、做好實聯制，一起守護健康家園，外縣市確診足跡來彰化縣，若民眾與足跡重疊，需做好自我健康監測。

新冠肺炎 COVID-19 足跡 王惠美

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