不斷更新／台南確診足跡宛如牛肉湯美食之旅 屏東26處地點曝光

國內新增507例確定病例，分別為384例本土個案及123例境外移入，新北市增146例最多，高雄市有58例居次，其中有50例都來自娛樂場所新增病例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案仍在高點。《聯合新聞網》不斷更新整理今（8）日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。
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基隆長林右昌今天公布基隆新增31例，主要仍是先前傳播鏈相關，今新增仍是中正區某工地相關較多，市府公布足跡，有信一路皇冠大樓無印良品、全聯基隆復興店、南榮公墓、暖暖郵局、碇內統一超商、碇內全家超商、南榮路福田妙國等。
台北市政府衛生局今天公布Covid-19確診個案24831、25120、25195、25252、25306、25365、25369、25378、25818於台北市公共場域足跡，包括M男模會館、IKON紅洋蔥音樂餐廳、Klash Taipei夜店、唐吉訶德忠孝新生店等處。
新北今天新增146例，新北市衛生局公布確診者足跡，包含好樂迪、新馬辣遠百店、好市多新莊店、樹林秀泰影城、壽司郎、新光大道KTV及八條壽司三峽旗艦店。
桃園今天新增25例確診者，市府公布處確診足跡，包括中壢區新明市場、大潤發平鎮店、孔廟忠烈祠聯合管理所、家樂福超市蘆竹奉化店、五六六汽車檢驗廠、孫東寶大有店等28處均上榜。
本土疫情擴大，新竹市今天宣布新增8名確診個案，其中4例為受匡列者採檢或居隔陰轉陽個案，無新增匡列者，包含關東國小案延伸共3案、竹北某柔術運動館延伸之家庭感染1；其餘個案為案26142、案26388、案26389、案26390，與外縣市確診案足跡重疊，4案共匡列26人進行居家隔離。
新竹縣政府今日新增9例確診案例，其中7例為居隔期間陰轉陽，2例為確診情侶檔群聚中親友主動通報採檢確診，縣府同時也公布新增確診案中，柔術運動館群聚案26145，以及情侶檔親友群聚案26246、26247、26250、26251的足跡，其中包含竹北派出所、湖口火車站、新豐撞球館、竹北夜市都入列。
苗栗縣今天公布2例確診，1例是昨晚已先行公布的小三男童案26134，另一例為82歲獨居老婦案26387，因確診的女兒清明節從外縣市返鄉探親而感染；目前國小男童個案經疫調，匡列123名密切接觸者採檢後都列居家隔離，全案總監測人數達167人。
台中市今天新增4名本土確診個案，台中市長盧秀燕今天下午說明，這四案與清明連假跨縣市移動相關，案26149為80多歲行動不便男子因接觸北部返家過節家人，案26150為約20歲女性曾至新北拜訪親友，案26252和26253為到小琉球旅遊感染鏈相關；另有3例尚未有全國案號，其中1例為今天確診的案26149妻子，2例為新社高中國中部學生兄妹，因與北部親友接觸確診，已在第一時間成立前進指揮所全面篩檢。
彰化縣府今天宣布新增3例確診個案，其中2人還未列案號，彰化縣長王惠美說，3例確診者都是新竹縣營區群聚案延伸的案例，一名返鄉確診阿兵哥到熱炒店用餐，導致弟弟和兩人友人確診，但都是居家隔離間發病，較無病毒擴散的疑慮。
台南市今日新增5名COVID-19本土病例，分別是2名高科技廠外籍工程師，以及父母和未滿5歲兒子一家人，連假期間都曾前往花蓮奧斯卡餐廳用餐染疫；另外，新北市個案25152、25218、26205及高雄市個案25443等4名外縣市個案曾於台南市活動，其中足跡遍及台南市多家知名牛肉湯店，衛生局長許以霖表示業者配合當天停業清消後，隔天都可恢復正常營業。
高雄娛樂場所後疫情大爆發，在昨天增加59例後，今天又續增58例本土確診，主要來自酒店衍生出來的傳播鏈。高雄市府今天下午公布足跡圖，除小吃店、舞廳等娛樂場所外，另有六合夜市、瑞豐夜市、2022內門宋江陣舉辦地順賢宮等地都有入榜。高市衛生局表示，餐飲易聚集消費處都是確診個案熱點，內用一定會拿下口罩，要特別留意風險。
疫情多點爆發，屏東縣今新增7例，另有兩例是外縣市到屏東足跡。屏東縣府今直播記者會說明，副縣長吳麗雪說，案26259是屏基護理師，46歲女性，一採為陽性，二採為陰性，已採護理師血清送檢驗三採。屏基護理師案，共匡列9人居家隔離，35人自主健康管理。
宜蘭縣今天增加6人染疫，5人與舞蹈教室傳播鏈有關，其中1人尚未有案號，另外1例是新增個案。縣府今天公布外縣市確診者相關足跡，包含張美阿嬤農場、赫蒂法莊園、蜡藝蠟筆城堡等知名景點，時間都落在清明4天連假。
國內新增507例確定病例，分別為384例本土個案及123例境外移入，新北市增146例最多，高雄市有58例居次，其中有50例都來自娛樂場所新增病例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案仍在高點...
總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統在本月4日清明連假期間，與11位家人在官邸進行午宴，其中一位家人今天中午身體不適到...
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蔡英文總統因曾與確診者接觸而須進行居家隔離，行政院發言人羅秉成今表示，行政院蘇貞昌院長因曾於本月6日參與蔡英文總統邀集防...
台北市本土個案今天新增54例，包括小巨蛋有2名確診者為夫妻，3日赴阿妹演唱會，目前匡列40人居家隔離、發送9240則簡訊...
新冠疫情延燒不斷，今天疫情指揮中心公布384例本土確診個案，123例境外移入個案，其中桃園今天新增25例確診者，而市府公...
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