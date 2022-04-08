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4月8日疫情整理包／台中2國中生確診 屏基護理師染疫門診暫停
本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
台中今天有2名就讀新社高中國中部的孩童確診，今天開始新社高中停止上課10天，同班級同學全數進行PCR檢測，另其手足就讀的新社國小、新社幼兒園，亦預防性停課一天，防堵疫情擴大。more...
由於本土案例攀升，台南市長黃偉哲指揮官指示，持續追蹤匡列接觸個案的對象外，會中也通過教育局緊急提案，將台南市各級學校的停課標準修正，並確認通過校園確診、或師生匡列之處理SOP。more...
屏東基督教醫院一名門診護理師在7日晚間確診，衛福部疾管署高屏區管制中心與屏東縣衛生局、院方深夜召開緊急會議，決議屏基門診暫停一天，該名護理師跟診的第2、3、5樓醫護及工作人員全數召回。more...
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