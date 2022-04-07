獨／與阿妹演唱會有關 台北小巨蛋驚見確診足跡急清消
知名歌手張惠妹（阿妹）本月在台北小巨蛋展開12場演唱會，闊別7年重回小巨蛋演唱，卻因疫情升溫頻傳爭議，甚至還有疑似確診者想先參加演唱會再去醫院，引發外界砲轟。
阿妹演唱會結束後，台北小巨蛋卻傳出確診情況，疑似與演唱會觀眾有關，今天執行環境清消。北市衛生局疾管科長張惠美今晚間僅證實，確實有接獲確診消息，至於確診者人數、是否為台北本土還是外縣市個案、是否與阿妹演唱會有關，或是在台北小巨蛋其他場域等，其他詳細相關資訊都還在疫調當中。
北捷表示，台北小巨蛋今日接獲相關單位通知，3日演唱會有確診者足跡，因今日無演出活動，配合台北市政府，已立即安排再次全面清消。本次演唱會落實實聯(名)制，目前正配合相關單位防疫指引作業，至於第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。臺北小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席及公共區域全面大規模消毒，亦針對民眾常接觸的地方提升消毒頻率，主辦單位也在場館入口處裝設17臺紫外線抑菌燈，以維護大家健康安全。
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