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桃園增27例本土、20處足跡 八德區公所員工確診

中央社 / 桃園7日電
桃園市長鄭文燦今天表示，一名八德區公所員工確診，感染源不明，已匡列189人PCR採檢，預計11日進行二採。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦今天表示，一名八德區公所員工確診，感染源不明，已匡列189人PCR採檢，預計11日進行二採。圖／市府提供

桃園市長鄭文燦今天表示，一名八德區公所員工確診，感染源不明，已匡列189人PCR採檢，預計11日進行二採。桃市府公布20處疫調足跡，包含運動中心、超商、百貨及賣場等。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增27例本土個案，其中5例為獨立個案，22例為既有個案延伸。

鄭文燦表示，5例獨立個案仍在疫調中，3例（案25414、案25415、案25681）為感染源不明的案23796同住家人；1例（案25684）為某職場員工，快篩陽性、PCR採檢確診。

1例（案25682）為八德區公所員工，快篩陰性，昨天PCR採檢陽性，Ct值32，已匡列近距離接觸者5人居家隔離，同樓層44人自主健康管理，140人自主健康監測，今天早上完成匡列189人作PCR採檢，預計11日會再採檢一次。

鄭文燦表示，其餘22例部分，屬於既有傳播鏈有11例，分別為大潭電廠相關1例、網購凡美工作室6例、柔道場相關4例，皆為居隔期間或期滿採檢確診；屬於外縣市確診者接觸有11例，分屬6不同縣市確診案，皆為居隔期滿或期間採檢確診。

桃園市政府今天也公布最新疫調足跡，涉及7例個案，共20處公共場所，足跡日期從3月30日至4月5日。足跡包含晶麒莊園、多家7-11門市、屈臣氏平和門市、多家藥局、大潤發中壢店、全聯八德大湳門市、蘆竹國民運動中心、桃園統領威秀影城等；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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