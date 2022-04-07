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4月7日疫情整理包／北科大出現1確診 全台128所校、幼兒園停課
本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
國內近日確診數激增，國立台北科技大學表示，4月5日時接獲通知校內一名學生確診，該名學生父母已於3月底時確診，該生隨即展開居家隔離，近日均無到校。世新大學亦於6日深夜公告，累計6名學生感染，線上教學將延至17日。more...
確診學生人數部分，教育部統計，自民國110年4月20日到111年4月6日下午5時30分為止，共1749名學生染疫，其中1126例是本土案例（較5日統計增79例），623例是境外移入（較5日統計增3例）。more...
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