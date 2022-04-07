陳時中：已大規模採購藥物 輝瑞口服藥規劃10萬人份以上

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，已準備大規模採購COVID-19口服藥物，輝瑞口服藥規劃採購10萬人份以上；另下週將討論輕症在宅照護指引，會由部分縣市先試辦。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中進行「因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告，會前他接受媒體聯訪提及，已準備準備大規模採購口服藥物。

民進黨立委賴惠員質詢時詢問，何時會準備大量採購口服藥物、採買數量與何時引進等。陳時中答詢表示，目前數量尚在洽談，雖較難估計確切數量，但目標規劃以不低於國際水平的數量來購買。

陳時中也提及，輝瑞口服藥Paxlovid目前仍需要搶貨，台灣訂購的數量約有1.5萬人份尚未到貨，但後續還會新採購，將以10萬人份以上的數量來規劃。

民進黨立法委員吳玉琴也提及藥物採購議題，陳時中表示，輝瑞口服藥Paxlovid與默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）目前採購總量為2.5萬人份，將分3季抵台。他提及還會另外採購，「現在增購的量比以前的量與規模還要大很多」。

此外，國民黨立委蔣萬安質詢提及輕症在宅照護指引，以及預計何時啟動。陳時中答詢說，預計在下週指揮中心會議定案，但可能面臨可行性、社區溝通等問題，故將徵求地方政府的意願，先採縣市試辦形式。

陳時中說，可能的問題方向包含住宅條件與社區情況為何，關懷中心如何提供更好的關懷服務以免確診者生活遭遇困難，更重要的是架構遠距醫療平台，若有醫療需求時可供諮詢，病況加重時可立即轉介住院。

蔣萬安以韓國為例，輕症在宅照護可透過APP在家看診拿處方箋，陳時中表示，台灣已有智慧醫療平台，但過去使用範圍沒這麼大，未來上路需要壓力測試，是現在正在努力的方向。

陳時中在接受媒體聯訪時，被問及檢疫與隔離天數是否進一步縮短至7天，他表示，目前先將邊境檢疫措施執行完善，並加強與地方政府溝通，指揮中心會持續評估縮短檢疫或隔離天數至7天事宜，但沒這麼快決定，因3月7日才將檢疫隔離天數縮短至10天，若從3月17日起算，1個月觀察期至4月17日。

陳時中說，現在台灣走向減災的階段，會朝向讓重症醫療更完善，隔離措施也漸漸放寬；居家檢疫或隔離都是以在宅為主，居家隔離部分過去是1人1室，現在放寬同住家人同為隔離者可在適當清消下共用衛浴。

媒體提問，台北市長柯文哲提及與病毒共存議題，質疑邊境檢疫天數縮短，是疫情爆發原因。

陳時中回應，若真的走向與病毒共存階段，就不須檢疫，現在採取有效管理方式，並沒有一下子就進入完全與病毒共存。至於邊境管制是否會再調整，他表示，等目前穩定再說。

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