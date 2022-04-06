花蓮安養機構護理師確診 緊急隔離採檢

花蓮新增8例COVID-19確診，有4例是護理師，包括3例在慈濟醫院服務、1例在安養機構工作，縣府緊急針對安養中心住民及工作人員隔離並PCR篩檢，晚間得知都為陰性、剩1人還在檢驗。

曾到過「奧斯卡美式餐廳」用餐的案25364是一所安養機構護理師，已打過3劑疫苗，但Ct值18.6，顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒量很高，花蓮縣衛生局今天公布其足跡除美式餐廳之外，還有藥局、199生活百貨。

足跡雖不多，但因工作而接觸人群眾多，尤其安養機構大多是年長者，初步匡列密切接觸者有74人居家隔離，接觸者採檢74人，持續疫調及匡列接觸者。

花蓮縣政府表示，有關安養機構護理人員感染案，目前整個安養中心住民及工作人員均在機構隔離，衛生局已協請醫院到機構進行所有人員的PCR檢查。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠晚間接受中央社記者訪問表示，安養中心住民長輩共48人、工作人員12人全部進行PCR檢查，目前59個都陰性，剩1個結果還未出來，可說是好消息；不過仍會密切監控，擔心會有陰轉陽情形。

衛生局呼籲鄉親，疫苗接種是最好的防疫作為，還未完成3劑者盡速到各醫療院所及衛生所安排接種。有足跡重疊收到細胞簡訊者盡速到快篩站篩檢，或到藥局買居家快篩劑自行檢查。

在花蓮火車站前4月1日起設置的疫苗接種站，近日施打數量有增加趨勢，統計至5日止已完成2230劑疫苗施打，接下來安排4月份的每週六、日都有接種服務，呼籲民眾打好打滿。

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