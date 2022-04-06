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確診個案遍佈15縣市！北市晚間再曝9足跡圖 信義區百貨、遼寧夜市入列

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北市再曝9張足跡 新光三越、禮服店、米其林推薦餐廳入列

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
信義區新光三越A11館傳出確診者足跡。記者許正宏／攝影
信義區新光三越A11館傳出確診者足跡。記者許正宏／攝影

台北市今新增45例本土個案，北市衛生局晚間再曝9張足跡圖，公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡，包含新光三越、Sing go聚唱派對、台北捷運北投會館、遼寧夜市、台北信義威秀影城、樂聲影城、三軍總醫院內湖分院地下街等。北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測。

案24541居住地為內湖區，曾在3月30日去內湖區明水路Dr.John Hair Salon、池上木片便當康寧店。

案24841在3月30日、31日、4月1日、4月2日下午4時30分至隔日清晨2時，都在世盟百欣酒店（禮服店），4月3日新光三越台北信義新天地A8及A11、一幻拉麵台北信義店、Sing go聚唱派對信義ATT店，4月4日9 PM撞球飛鏢概念店。

案24880在3月29日、31日曾去台北捷運北投會館健身房及韻律教室，3月31日還有去全家統領店。

案24881在3月31日曾去遼寧夜市，4月1日去台北信義威秀影城、燒丼株式會社威秀影城，4月2日去福德市場，4月3日林口街商圈。

案24882在3月30日及4月2日曾去統一超商慈愛門市、3月31日微風三總商店街（三軍總醫院內湖分院地下街）。

案25117在4月1日、2日連續2天去樂聲影城，4月2日曾去CYY洗洋洋24H自助洗車。

案25204在4月1日曾去The Tavernist（金普頓大安酒店米其林餐盤推薦餐廳）、4月1日、2日連2天去Hansum Shisha Bar（水煙館）、4月3日脊度完美美式整復、4月4日阿吉師立吞壽司。

案25310在4月2日曾去林東芳牛肉麵、4月4日去安樺民俗調理中心、KIKI餐廳（台北東豐店）、畬室法式巧克力甜點創作；案25373在2月29日去台北地下街Y區電子遊樂場。

北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚間再曝9張足跡圖。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 足跡 新光三越 威秀影城

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