北市再曝9張足跡 新光三越、禮服店、米其林推薦餐廳入列
台北市今新增45例本土個案，北市衛生局晚間再曝9張足跡圖，公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡，包含新光三越、Sing go聚唱派對、台北捷運北投會館、遼寧夜市、台北信義威秀影城、樂聲影城、三軍總醫院內湖分院地下街等。北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測。
案24541居住地為內湖區，曾在3月30日去內湖區明水路Dr.John Hair Salon、池上木片便當康寧店。
案24841在3月30日、31日、4月1日、4月2日下午4時30分至隔日清晨2時，都在世盟百欣酒店（禮服店），4月3日新光三越台北信義新天地A8及A11、一幻拉麵台北信義店、Sing go聚唱派對信義ATT店，4月4日9 PM撞球飛鏢概念店。
案24880在3月29日、31日曾去台北捷運北投會館健身房及韻律教室，3月31日還有去全家統領店。
案24881在3月31日曾去遼寧夜市，4月1日去台北信義威秀影城、燒丼株式會社威秀影城，4月2日去福德市場，4月3日林口街商圈。
案24882在3月30日及4月2日曾去統一超商慈愛門市、3月31日微風三總商店街（三軍總醫院內湖分院地下街）。
案25117在4月1日、2日連續2天去樂聲影城，4月2日曾去CYY洗洋洋24H自助洗車。
案25204在4月1日曾去The Tavernist（金普頓大安酒店米其林餐盤推薦餐廳）、4月1日、2日連2天去Hansum Shisha Bar（水煙館）、4月3日脊度完美美式整復、4月4日阿吉師立吞壽司。
案25310在4月2日曾去林東芳牛肉麵、4月4日去安樺民俗調理中心、KIKI餐廳（台北東豐店）、畬室法式巧克力甜點創作；案25373在2月29日去台北地下街Y區電子遊樂場。
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