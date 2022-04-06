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本土連6日破百…醫估Omicron恐燒3個月 陳時中：台灣才剛開始

中央社 / 台北6日電
新冠肺炎本土疫情升溫，有醫師預估Omicron恐燒3個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，台灣疫情才剛開始。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
新冠肺炎本土疫情升溫，有醫師預估Omicron恐燒3個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，台灣疫情才剛開始。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

國內COVID-19本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心推論疫情尚未達高峰期，有醫師預估Omicron恐燒3個月，指揮官陳時中提醒，台灣疫情才剛開始，走向值得觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，國內有醫師分析歐洲疫情，法國、德國、英國約半個月至1個月境內疫情可達到高峰，各國幾乎花2到3個月才能平穩，外界關注此疫情趨勢可否適用台灣。

陳時中今天下午在記者會中表示，醫師分析的是以往已產生的疫情，大約是這樣進程，但他認為，以現在台灣的傳播情形分析，到高峰會更快，台灣才剛開始而已，值得持續觀察。

指揮中心今天也公布新的病毒基因定序結果，是新增2例的桃園電商工作室群聚，序列出爐確診為Omicron亞型BA.2變異株，這組序列是至今台灣本土疫情個案中未見過的序列。

本土個案連續6天單日新增個案超過百例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，現階段較難計算不明傳播鏈，許多縣市個案屬於社區感染，疫調重心轉移到匡列接觸者採檢，由過去零星個案的上游溯源政策，改為往下游圍堵疫情。

羅一鈞說，現階段以Omicron亞型變異株BA.2占據大部分本土群聚傳播鏈，如基隆小吃店、大潭電廠工程、樹林科技廠、台中婚宴等群聚；只剩下新北中和某社區群聚，是唯一桃機BA.1株序列延伸至今。

根據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為3881床，空床數2556床，空床率65.9%；47家中央集中檢疫所總床數為6372床，其中2874個空床，空床率為45.1%，地方加強型防疫旅館僅2家共402床，其中還有6個空床，空床率僅1.5%。

陳時中強調，現階段中央集中檢疫所並非皆安排輕症患者入住，還有隔離檢疫者，預計逐漸清空，不再收檢疫隔離對象，會將集檢所6372床保留90%以上量能，作為確診者的收治處所。

至於中央要求各縣市均應籌設加強版防疫旅館至少50間，陳時中說，預估還需要2週才會開始有成績，現在各縣市一般防疫旅館都是住著一般隔離者或入境檢疫者，清空後需要時間消毒，才會轉型為加強版防疫旅館。

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