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花蓮今+8曝足跡…多是餐廳染疫 暫停營業大清消

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫，花蓮縣衛生局長朱家祥（左）、花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書李毅（右）今天說明疫情。記者王思慧／攝影
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫，花蓮縣衛生局長朱家祥（左）、花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書李毅（右）今天說明疫情。記者王思慧／攝影

花蓮今天增8例確診，有5名確診者曾去過奧斯卡餐廳染疫，1名是慈濟醫院院內感染、1名是東華大學研究生去過超商，另1名是家庭感染。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，針對奧斯卡餐廳的防疫作為，除了匡列所有員工、停業10天外，要求業者在開業前，須由環保局全面清消，希望完全消滅病毒。

案25186的25歲男性、案25364的41歲女性、案25363的43歲女性、案25362的34歲女性、案25184的37歲女性共5人，皆曾去過奧斯卡餐廳而被感染。其中案25362、案25363是慈濟醫院的開刀房護理師，截至目前為止，該餐廳感染有9位，再加上一開始帶著病毒的超商店員，總共10位。

案25187的31歲女性是東華大學的研究生，也是超商店員的好友，雙方曾面對面接觸。案25185的23歲女性是花蓮慈濟醫院護理師，感染源為外縣市的2歲孩童，目前同一感染源，已造成慈濟醫院2名醫師、6名護理師、4名病患染疫，不過衛生局認為，院內感染的傳播鏈已在收斂中。

而案25188的67歲男性，因女兒案25184感染，曾去過新城鄉第二公墓、慈雲山納骨堂、榕樹下麵店、口福海鮮餐廳及靜埔墳墓等地。

朱家祥表示，縣府從4月2日到5日，共發布3590則細胞簡訊，花蓮醫院共篩檢4304人，確診者有6名，並宣布花蓮醫院提供篩檢服務到10日，公共場所足跡清消42處。

「夜半病毒多，請儘早回家」朱家祥說，就目前來看，幾乎都是年輕人半夜去餐廳用餐而染疫，除了疫苗打好打滿外，沒事勿內用；同時，縣府要求主管對每個同仁調查旅遊史、生活史，若是夜半出去吃飯，請同仁全程戴口罩，不能與他人共餐、長時間接觸他人等，嚴格自主健康管理7天。

花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
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花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
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花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
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花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮今天增加8例，多是餐廳染疫。圖／花蓮縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 足跡 細胞簡訊 東華大學

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