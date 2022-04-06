高雄+37例！40處足跡遍及KTV、鼎泰豐、夢時代

高雄今天新增37例本土，其中雅閣私人會館有22例，隔離中陰轉陽有6例，案25005的接觸者有4例，案22153接觸者有5例。衛生局公布確診著相關足跡，包括享溫馨、鼎泰豐、夢時代、碳佐麻里、小北百貨等。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，雅閣會館人時地交疊，匡列200人，今天22例確診第一圈員工、現場顧客，及其同住家人。22人的Ct值都差不多是10幾，剛開始發病，無症狀與輕症者占大多數，年齡層與消費習慣相近。疑似小港境外案衍生家庭群聚事件，指標個案22153的5個同住家人相繼確診。

台中案25005都在台中住，歸台中個案，在4月2日至3日，揪團共同至桃園、南投旅遊，回到高雄後也與高雄好友聚會，感染4人。

衛生局公布確診者足跡，案25057等人足跡包括：蕾妮朵美甲美睫、享溫馨大寮店、不老松足湯高雄愛河館、大帝國舞廳、育銓食品行、雅閣私人招待會所。案25176、25352等確診者，去過韓八韓日烤肉鍋物店、鼎泰豐高雄店、永豐銀行高雄分行、牛客棧溫體牛涮涮鍋、泰之初Brunch高雄孟子店、老賈小館庭園餐廳、蟳之屋、佑昇安親班、好市多高雄店、夢時代購物中心。

案25266等人去過廣澤日本料理、稻香台灣小吃富國店與義華店、一德勞工夜市臭臭鍋、享溫馨博愛店、卡啡那咖啡店美術東二路、泰式魚翅餐廳。案25355等個案去過爭鮮迴轉壽司巨蛋店、碳佐麻里高雄時代店、俊髮美髮院、小北百貨瑞源店、一德勞工夜市臭臭鍋火鍋、陳圓餐廳、噗噗車自助式洗車坊等。

高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供 高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供 高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供 高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供 高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供

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