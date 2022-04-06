快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

新竹縣10天辦16場社區PCR採檢 1849人僅1人陽性

中央社 / 新竹縣6日電

新竹縣政府今天表示，從3月27日至4月5日辦16場社區PCR免費採檢，累計採檢1849人，僅1人為陽性，是桃園市大潭電廠員工，已轉報桃園市，衛生局持續疫調中。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，因應竹縣多處有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，縣府在3月27日至4月5日，連續10天辦理16場社區PCR免費採檢，累計至昨天為止，共採檢1849人，1848人陰性，1人陽性。

縣府指出，這名陽性個案為桃園市觀音區大潭電廠員工，已在3月28日轉報桃園市。

縣府表示，衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，在4月6日晚上6時至9時分別於新仁醫院急診室外與台大生醫園區急診室，4月7日上午9時至12時於中醫大新竹附醫急診室外，均有設置。

新竹縣衛生局呼籲，民眾若有與確診者足跡重疊，可攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

新冠肺炎 COVID-19 足跡 篩檢站

延伸閱讀

疫情延燒　竹市今新增6名確診個案

新北確診者跑遍南投自由行 目前匡列接觸者60人採檢中

竹縣確診足跡連環爆 4月6、7日竹北加開社區免費篩檢

相隔近2個月苗縣再現確診者！匡列29名密切接觸者

相關新聞

本土增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚列表曝

國內今日本土個案再創新高達到單日281例，其中新北市新增115例破百例居冠，台北市增45例居次，中央疫情指揮官中心指揮官...

台北+45例！市府公布6大頁確診足跡 錢櫃、IKEA都入列

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增45例本土病例，及24例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至80多歲之間，28名男性，...

高雄+37例！40處足跡遍及KTV、鼎泰豐、夢時代

高雄今天新增37例本土，其中雅閣私人會館有22例，隔離中陰轉陽有6例，案25005的接觸者有4例，案22153接觸者有5...

台南今再添一確診者 脫口罩女樂師匡列千人篩檢結果出爐

台南市今天再度新增一名個案，市府下午3點將舉辦疫情記者會，公布詳細的足跡，而針對個案24795薩克斯風女樂師，在3月26...

與病毒共存是必定選項 柯文哲：預估明確診比281例高

本土今天新增281例，再創今年新高，其中台北市新增45例，台北市長柯文哲今天主持防疫記者會表示，推測明天本土確診應該還會...

不斷更新／北市+45例公布6大頁活動史！南投「郭台銘愛店」中鏢 全台足跡總整理

國內新增359例COVID-19病例，本土個案再創新高達到單日281例，境外移入個案有78例。本土以新北市新增115例破百例居冠，台北市增45例居次。全台牽涉確診個案的縣市有17個。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。