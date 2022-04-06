新竹縣10天辦16場社區PCR採檢 1849人僅1人陽性

新竹縣政府今天表示，從3月27日至4月5日辦16場社區PCR免費採檢，累計採檢1849人，僅1人為陽性，是桃園市大潭電廠員工，已轉報桃園市，衛生局持續疫調中。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，因應竹縣多處有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，縣府在3月27日至4月5日，連續10天辦理16場社區PCR免費採檢，累計至昨天為止，共採檢1849人，1848人陰性，1人陽性。

縣府指出，這名陽性個案為桃園市觀音區大潭電廠員工，已在3月28日轉報桃園市。

縣府表示，衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，在4月6日晚上6時至9時分別於新仁醫院急診室外與台大生醫園區急診室，4月7日上午9時至12時於中醫大新竹附醫急診室外，均有設置。

新竹縣衛生局呼籲，民眾若有與確診者足跡重疊，可攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

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