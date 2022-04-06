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不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

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不斷更新／北市+45例公布6大頁活動史！南投「郭台銘愛店」中鏢 全台足跡總整理

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣祭會場出現確診者足跡，屏東縣府對會場區域全面清潔消毒。圖／屏東縣政府提供
台灣祭會場出現確診者足跡，屏東縣府對會場區域全面清潔消毒。圖／屏東縣政府提供

國內新增359例COVID-19病例，本土個案再創新高達到單日281例，境外移入個案有78例。本土以新北市新增115例破百例居冠，台北市增45例居次。全台牽涉確診個案的縣市有17個。《聯合新聞網》不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

【基隆市】【台北市】【新北市】【新竹市】【新竹縣】【苗栗縣】【台中市】【彰化縣】【南投縣】【雲林縣】【嘉義市】【台南市】【高雄市】



CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供
CDC公布基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市今天新增26例，市府下午在防疫記者會公布足跡，包括愛四路基隆廟口夜市、信一路台新銀行、東信路大樹藥局、仁一路三媽臭臭鍋、愛三路麥當勞、信義市場、東信路美聯社、東光路道生幼兒園、豐稔街豐稔鈞蝦場。



北市今新增45例本土病例，及24例境外移入病例，本土案例居住地分別大安區8例、中山區7例、北投區5例，士林區、內湖區、萬華區各4例、大同區3例、中正區、文山區、松山區、信義區、南港區各2例。

北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲
北市今公布6例足跡。圖／北市衛生局提供 胡瑞玲



新北市今天新增115人確診，足跡包括三峽永吉涼麵、樹林家樂福、新莊早餐店、蘆洲健身房、淡水漢堡王、三重早餐店、永和寶雅等多處，皆有確診者足跡。

新北今公佈7行政區皆有確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北今公佈7行政區皆有確診者足跡。圖／新北市衛生局提供



新竹市新增6名確診個案，包含竹縣移工群聚案延伸為家庭群聚1人（案25163）、關東國小案延伸1人（案25251），2案皆在居家隔離期間陰轉陽，另有4案（案25162、案25249、案25250、案25348）與4日公布的確診個案24610（新北柔道教練群聚案所延伸之家庭感染）於竹北某柔術運動館聚會接觸，因而被匡列、後採檢陽性確診。

新竹市府今公布確診個案足跡。圖／市府提供
新竹市府今公布確診個案足跡。圖／市府提供
新竹市府今公布確診個案足跡。圖／市府提供
新竹市府今公布確診個案足跡。圖／市府提供



新竹縣政府今日宣布新增11例本土確診案例，皆為匡列居隔對象，分別是台中市婚宴衍生醫院群聚3人，桃園、新竹市確診案衍生柔術運動館群聚6人，以及新北市、屏東縣確診案例衍生各1人。

新竹縣政府公布案25164至25168、案22252、案22253確診者足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案25164至25168、案22252、案22253確診者足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案25164至25168、案22252、案22253確診者足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案25164至25168、案22252、案22253確診者足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案25164至25168、案22252、案22253確診者足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府公布案25164至25168、案22252、案22253確診者足跡。圖／新竹縣政府提供



苗栗縣出現居家隔離「陰轉陽」個案，確診者案號25245為29歲男性，他是台北市確診個案23849的兒子，接獲母親確診消息後，與妻、兒從4月1日晚上8點在 泰安鄉山區開設的民宿中進行居隔，5日下午2點通報居家快篩陽性。

苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案25245及公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案25245及公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供



台中除了5確診，也有關西營區軍人足跡。另外新增轉入2例確診案25175、案25177，皆為設籍外縣市因工作需求在台中租屋；另昨晚接獲轉入1例案25005，為中央已公告，為這2例的同行友人，3人可傳染期間均無台中市的公共足跡，目前已匡列接觸者1人PCR採檢陰性。

台中市衛生局公布，關西營區軍人案24999確診者足跡。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局公布，關西營區軍人案24999確診者足跡。圖／台中市衛生局提供
台中市政府今天公布外縣市確診者到台中市足跡。圖／台中市政府提供
台中市政府今天公布外縣市確診者到台中市足跡。圖／台中市政府提供



今新增的1例為昨天新北市柔道班群聚衍伸出來，一名確診學生到彰化找友人，造成友人確診外，現在友人40多歲的父親昨天出現咳嗽流鼻水症狀，經PCR採檢也確診。

彰化今天新增確診者足跡。圖／彰化縣府提供
彰化今天新增確診者足跡。圖／彰化縣府提供



南投縣衛生局今天發布新北市通報確診個案（案24904），3月31日至4月2日與家人南投自由行，返北後就醫採檢PCR陽性。「郭董」郭台銘也愛的埔里人氣小吃店「蘇媽媽湯圓」也入列，為此閉店2天。

新北市個案24904上周3月31日至4月2日曾來南投自由行，南投縣衛生局今天公布足跡。記者黑中亮／攝影
新北市個案24904上周3月31日至4月2日曾來南投自由行，南投縣衛生局今天公布足跡。記者黑中亮／攝影



雲林縣政府今天公布新增的本土確診個案25350活動足跡。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今天公布新增的本土確診個案25350活動足跡。圖／雲林縣政府提供



嘉義市今天維持「+0」沒有新增確診案例，市府下午公布雲林縣確診案25350的足跡。

嘉義市政府公布雲林確診者足跡，曾到嘉義市沙鍋魚頭、豆花店等外帶。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府公布雲林確診者足跡，曾到嘉義市沙鍋魚頭、豆花店等外帶。圖／嘉義市政府提供



台南市今天新增一個確診個案，並有兩個外縣市的個案到台南活動，其中確診者個案是家在台北、但到台南讀書的10多歲男性，被同住感染，曾與朋友一起前往墾丁參加台灣祭活動，雲林個案則在4月3日到台南蘭花展參觀。

台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供
台南市今天新增一個確診個案，同時有兩個外縣市個案到台南的足跡。圖／衛生局提供



高雄今天新增37例本土，其中雅閣私人會館有22例，隔離中陰轉陽有6例，案25005的接觸者有4例，案22153接觸者有5例。

高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布確診個案足跡。高雄市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 足跡

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