本土增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚列表曝

國內今日本土個案再創新高達到單日281例，其中新北市新增115例破百例居冠，台北市增45例居次，中央疫情指揮官中心指揮官陳時中表示，總計全台牽涉確診個案的縣市有17個。

境外移入個案有78例，落地採檢有27例、居家檢疫有51例，昨天共入境14個航班，共篩檢1195人，有27人陽性，陽性率達2.26較低，今天上午共有4航班入境，共篩檢237人，有3人陽性，陽性率為1.27%。

國內重要群聚列表中，「新北親友校友群聚」共增41例個案最多，多為校園學生及家長和相關接觸者。另外「基隆某場所」為小吃店群聚新增32例，「高雄某場所」增12例，「台北某場所」為養生會館多8例。

陳時中說，「台北某校園群聚」增4例，為台北校區高工有一個老師及三個學生確診，是屬於新增案例。而「台北某場所」養生會館及「高雄某場所」相對地域性比較複雜一點，「新北校園團聚」增加人數多、「基隆某場所」為小吃店群聚持續增加。

至於「桃園宜蘭舞蹈教學場所」增6例，其中有5名家人都是陰轉陽，「台中婚宴群聚」增6例也都是陰轉陽個案，「新竹桃園電廠」新增3例也是由陰轉陽。

另外，「新北某社區」前兩天有散發個案，今天新增2例為一對母女，女兒因同學確診而被匡列，當時列為自主管理後，由陰性轉陽性，母親也屬於新匡列後確診個案。

「桃園某電商工作室」前陣子增加快速，但看來在控制內，有2例由陰性轉陽性，「花蓮醫院相關」群聚也都陰轉陽，原有傳播鏈漸漸控制之中，但今日新增163例新通報個案要特別注意。

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