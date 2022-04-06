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本土今增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚一次看

今放寬居家隔離規定 同住者可同戶、免獨立衛浴

疫情燒、燒、燒 高雄今+37

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市本土病例暴增，市長陳其邁今天下午二點半將說明。圖／本報資料片
高雄市本土病例暴增，市長陳其邁今天下午二點半將說明。圖／本報資料片

疫情升溫，全台今增281例，其中高雄市暴增約37例，據知多數已在第一時間匡列，社區風險暫獲控制，高雄市長陳其邁今午2點30分對外說明。

高雄前鎮化工廠傳播鏈控制至一段落，蕯克斯風女樂手傳播鏈又繼起，她前往表演的雅閣私人會館，目前共7名員工、雇客及密切接觸的家人確診，女樂師因在高雄、台南多處演出，表演場合包括宴客眾多的婚宴場所，路竹地區也傳有民眾確診，高雄市持續匡列疫調中。另奇鋐科技高雄廠產線物料員工，今也傳有確診，公司已暫停產線清消。

今天是清明連假結束後的第一個上班、上學日，高市府先前耳提面命，包括國營事業「紅區」及校園都加嚴防疫措施，中鋼表示，廠內紅區工，持續定期快篩。中油則表示，4月1日放假前已將快篩試劑發到紅區人員，今日上班前自我進行快篩，工安單位回報狀況正常。

高科大今公布，4月10日前全校採取線上學習模式，校方指因墾丁台灣祭活動有確診者參加，衝擊在地大學校園，為防萬一，採取線上學習模式，避免造成疫情傳染風險。小港區青山國小則在官網宣布，6日到11日採預防性停課至4月12日才復課，據了解，學校是在深夜接獲高雄市教育局通知，這次預防性停課約影響21個班級及3班幼兒園，共600人。

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