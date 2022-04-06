快訊

美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

相隔近2個月苗縣再現確診者！匡列29名密切接觸者

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，確診者案號25245為29歲男性，公共場域足跡已進行清消。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，確診者案號25245為29歲男性，公共場域足跡已進行清消。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，確診者案號25245為29歲男性，他是台北市確診個案23849的兒子，接獲母親確診消息後，與妻、兒從4月1日晚上8點在 泰安鄉山區開設的民宿中進行居隔，5日下午2點通報居家快篩陽性，衛生局立刻通報消防單位將一家三口送至醫院PCR採檢，昨晚6點PCR報告呈陽性並於醫院收治。

苗栗縣年初已有14名確診案例，這波本土疫情今天再增1例，總計已達15例。

苗栗縣衛生局指出，案25245於4月5日晚上6點PCR報告呈陽性已於醫院收治，他的妻兒報告為陰性，目前繼續返回民宿居家隔離。確診個案公共場域足跡已進行清消，依感染風險評估後，共匡列29名密切接觸者，採檢後列居家隔離8人(苗栗縣2人、外縣市6人)，另外自主或自我健康監測21人。

目前持續進行疫調，經調查實聯制共621筆，衛生局已發放簡訊通知採檢。民眾如有足跡重疊或染疫疑慮可於今天4月6日下午5點至9點到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢。

此外，昨天4月5日公告外縣市本土確診個案24684於4月2日至苗栗縣頭份市用餐， 20名密切接觸者採檢全數陰性，但全數列居家隔離；有足跡重疊或染疫疑慮至醫院採檢者24人，PCR報告也全數陰性。

衛生局呼籲，本土疫情延燒，其他縣市愈來愈多找不到感染源、散發型的社區感染個案，要追查感染源似乎愈來愈困難，假期人流南北移動也會造成社區傳播風險，請鄉親避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，以共同嚴守社區防線。

苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，公共場域足跡已進行清消。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，公共場域足跡已進行清消。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案25245及公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案25245及公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陸軍101旅爆新兵染疫 落實人車管制 附近店家不擔心

陸軍崎頂營區2役男確診 有收教召 營區全面清消PCR篩檢

基隆市府通報1員工快篩陽性確診 另1人家人快篩陽性再驗PCR

基隆快篩民眾通報陽性 前往原公車修理廠篩檢站PCR採檢

相關新聞

看來每天2、300例小菜一碟？黃珊珊上午透露北市今+45

清明連假結束，本土疫情持續延燒，台北市副市長黃珊珊今天上午出席警消醫護同仁體健優惠記者會受訪時透露，台北市今天本土確診將...

單日確診破千例？專家：疫情是「類共存」這族群要注意

新冠肺炎疫情爆發，指揮中心昨公布，本土個案新增216人，創下今年疫情單日新高。指揮官陳時中坦言，「疫情還沒到高峰仍在發展...

相隔近2個月苗縣再現確診者！匡列29名密切接觸者

苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，確診者案號25245為29歲男性，他是台北市確診個案23849的兒子，...

專家籲公布在家隔離指引 指揮中心下午2時記者會說明

新冠肺炎本土病例天天破百，昨天新增216例更創下今年單日新高。指揮中心昨稱單日1500例時將啟動輕症在家隔離，但是否有相...

關西營區軍人Ct值13 台中秀泰影城、起家雞等都有足跡

國內本土疫情延燒！全國本土確診病例昨天破200例，台中除了5確診，也有關西營區軍人足跡。台中市衛生局疫調發現，這名23歲...

4月6日疫情整理包／高雄小港某國小停課至11日 其他學校停課料再增加

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。