相隔近2個月苗縣再現確診者！匡列29名密切接觸者

苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，確診者案號25245為29歲男性，他是台北市確診個案23849的兒子，接獲母親確診消息後，與妻、兒從4月1日晚上8點在 泰安鄉山區開設的民宿中進行居隔，5日下午2點通報居家快篩陽性，衛生局立刻通報消防單位將一家三口送至醫院PCR採檢，昨晚6點PCR報告呈陽性並於醫院收治。

苗栗縣年初已有14名確診案例，這波本土疫情今天再增1例，總計已達15例。

苗栗縣衛生局指出，案25245於4月5日晚上6點PCR報告呈陽性已於醫院收治，他的妻兒報告為陰性，目前繼續返回民宿居家隔離。確診個案公共場域足跡已進行清消，依感染風險評估後，共匡列29名密切接觸者，採檢後列居家隔離8人(苗栗縣2人、外縣市6人)，另外自主或自我健康監測21人。

目前持續進行疫調，經調查實聯制共621筆，衛生局已發放簡訊通知採檢。民眾如有足跡重疊或染疫疑慮可於今天4月6日下午5點至9點到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢。

此外，昨天4月5日公告外縣市本土確診個案24684於4月2日至苗栗縣頭份市用餐， 20名密切接觸者採檢全數陰性，但全數列居家隔離；有足跡重疊或染疫疑慮至醫院採檢者24人，PCR報告也全數陰性。

衛生局呼籲，本土疫情延燒，其他縣市愈來愈多找不到感染源、散發型的社區感染個案，要追查感染源似乎愈來愈困難，假期人流南北移動也會造成社區傳播風險，請鄉親避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，以共同嚴守社區防線。 苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案，公共場域足跡已進行清消。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今天公布縣內出現居家隔離「陰轉陽」個案25245及公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供

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