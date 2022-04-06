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單日破千例快了？專家：目前是「類共存」 一放鬆馬上爆炸

連假結束 桃市府員工首批快篩1萬5247人全陰性

中央社 / 桃園6日電

桃園市長鄭文燦今天表示，清明連假結束返回工作崗位，依據市府統計，早上8時前回報有1萬5247人完成快篩，結果都是陰性，中午前還會有第二批結果出爐，將會即時更新。

鄭文燦上午出席市政會議後接受媒體聯訪表示，桃園市今天共有10個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，9例是在居隔期間轉為陽性，比較沒有風險，另外一例是台北移過來的案子。不過，市府仍針對某護理之家跟某醫院還是持續進行監測，避免有群聚感染的情況。

鄭文燦說，至於昨天草漯國中採檢結果全部都是陰性，目前已經有3個學校包括復旦高中、東勢國小與大業國小，因為已經居隔10天期滿，並在期滿前全校快篩陰性，桃園市5條傳播鏈都已在收斂中，市府還是抱著戒慎小心的心情，以最快的時間、最大範圍匡列來確保社區安全。

鄭文燦指出，若疫情升溫，包括醫院、集中檢疫所以及加強版的防疫旅館都須增加，目前衛生局正在進行相關工作，市府要預備好，若需要做輕重症分流可以及早準備。另外，若中央制定好在家居隔規範方案，市府會按照規範執行。

鄭文燦表示，以後定期篩檢一定會常態化，目前桃園市有5條傳播，全部收斂必須做擴大的匡列跟採檢，也須跟時間賽跑，像海洋大學一名體育老師餐敘確診，就衍生到聯邦銀行內壢分行群聚感染，只要有一人就可能感染一群人，從去年到今年的經驗就是如此，因此擴大匡列有其必要性。

鄭文燦指出，若社會活動多，比如清明連假連續4天的聚餐多、活動多，風險當然就會提高，所以職場快篩可能就是必要的，因此在大型活動結束後，市府要進行職場快篩。

鄭文燦說，目前桃園市在桃園、中壢、平鎮、八德以及觀音5個區設置採檢站，提供給市民就近採檢，至於學校、職場等場所出現確診則會進行專案採檢，也感謝教育局及衛生局的協助處理。

新冠肺炎 COVID-19

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