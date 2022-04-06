快訊

疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

單日破千例快了？專家：目前是「類共存」 一放鬆馬上爆炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月6日疫情整理包／基隆愛心快篩4陽 再採檢PCR陽性率達百分百

聯合新聞網 / 綜合報導
基隆市政府推動「全民防疫、愛心篩檢」計畫。圖／基隆市府提供
基隆市政府推動「全民防疫、愛心篩檢」計畫。圖／基隆市府提供

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


基隆市政府推動「全民防疫、愛心篩檢」計畫昨正式實施，市長林右昌今天上午說，愛心篩檢是有成果的，昨天有4例快篩陽性通報進來，市府安排PCR採檢，4例都是確診。more...


清明連假結束後，桃園市政府今天第1天上班，市長鄭文燦在市政會議指出，昨天到今天上午8點前已經有1萬5247位市府員工完成快篩，全部都是陰性，中午前還有第2波統計。more...

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

鼎泰豐高雄店疑有確診足跡？一場虛驚

高雄市昨天增加9例，疫情有延燒趨勢，高雄市長陳其邁預告部分掌握案例，今天會再公布，而位於高雄漢神巨蛋內的名店鼎泰豐，昨傳...

單日確診破千例？專家：疫情是「類共存」這族群要注意

新冠肺炎疫情爆發，指揮中心昨公布，本土個案新增216人，創下今年疫情單日新高。指揮官陳時中坦言，「疫情還沒到高峰仍在發展...

基隆愛心快篩4陽PCR全確診 林右昌：陽性率百分百

基隆市政府推動「全民防疫、愛心篩檢」計畫昨正式實施，市長林右昌今天上午說，愛心篩檢是有成果的，昨天有4例快篩陽性通報進來...

專家籲公布在家隔離指引 指揮中心下午2時記者會說明

新冠肺炎本土病例天天破百，昨天新增216例更創下今年單日新高。指揮中心昨稱單日1500例時將啟動輕症在家隔離，但是否有相...

陳秀熙：單一群聚確診者小於100人 可達重症清零

台大公衛學者陳秀熙今天提出「重症清零疫情控制指標」，若單一群聚感染的確診者能控制小於100人，就可達重症清零；針對逾30...

4月6日疫情整理包／基隆愛心快篩4陽 再採檢PCR陽性率達百分百

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。