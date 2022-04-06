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基隆愛心快篩4陽PCR全確診 林右昌：陽性率百分百

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
驚！基隆愛心快篩4例陽PCR全確診 林右昌：陽性率百分百
驚！基隆愛心快篩4例陽PCR全確診 林右昌：陽性率百分百

基隆市政府推動「全民防疫、愛心篩檢」計畫昨正式實施，市長林右昌今天上午說，愛心篩檢是有成果的，昨天有4例快篩陽性通報進來，市府安排PCR採檢，4例都是確診，快篩陽性之後採檢PCR陽性率昨天是百分之百， 立即啟動收容程序，有3人收容在檢疫所。

林右昌表示，疫調還在進行中，4例確診中有2例可以找到關連性，但有2例不明感染來源，讓市府能夠立即採取措施，阻斷傳播鏈，可見愛心採檢是有成果的，今天繼續觀察下去，應會有更多民眾進行快篩，可能會有更多通報，繼續執行這項任務，也能回饋給CDC。

4例確診中有一名是市府員工，林右昌說，這部分本來就有標準作業程序，一大早就啟動相關機制，會針對這名員工進行相關疫調，因此照程序走，今天一大早就啟動辦公分流機制。因市府是屬重要關鍵基礎建設，要確保市政府能順利運作，也讓公務的工作能夠持續服務市民。

這次里長也協助發放，有里反反映如昧事後快篩陽後確診，里長要不要居隔或者有其他動作，林右昌說，其實不需要，發放過程會有安全距離，也會戴口罩，這部分不需擔心。

基隆市政府將20萬「類普篩」快篩試劑，改為「全民防疫愛心快篩試劑」，已發近3萬劑給公務相關機關、學校人員及家屬，一般民眾則從昨天起分類別、分區發放。據市府通報，目前市府員工已有一例快篩陽後PCR確診，另外一位本人快篩陰性但家人快篩陽性通報，準備進行PCR。

基隆市政府推動「全民防疫、愛心篩檢」計畫昨正式實施，其中針對在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，從昨天下午開始陸續分區域及時段發送，下午1時30分起率先由仁愛區啟動發放家用快篩試劑。市府表示，仁愛區共29個里人口數為4萬1552人，市府依約人口數比例10%，共計4240劑，配發到29個里民領取點，全數發送完畢。

民政處表示，仁愛區29個里發送劑量計約4240劑，皆已經發送完成，發送比例為100%。有的里更是3點就全數發送完畢，顯現民眾的自主健康監測與防疫意識非常高，也非常配合市府規劃的愛心篩檢計畫。

對於許多民眾反映未能領到篩劑，基隆市政府表示之後會視市民領取及回報狀況，評估是否增派篩劑，讓民眾來使用。

驚！基隆愛心快篩4例陽PCR全確診 林右昌：陽性率百分百
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