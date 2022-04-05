基隆篩檢千名警揪出1確診 林右昌：警局群聚已結束

基隆市警局昨天全面篩檢共1139名同仁，今天新增1名員警確診COVID-19，市長林右昌說，這名員警住三重，研判可能是在社區受到感染，基本上警局職場群聚已結束。

中央今天公布與基隆相關個案共33例；林右昌下午在線上記者會表示，基隆市警局昨天全局全面篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病），總計1139人接受篩檢其中有1名員警確診，經疫調後，應該不是在警局職場受感染，個案的居住地在新北市三重區且有2名室友，個案3月28日採檢陰性，從3月29日到4月3日共6次快篩都是陰性，昨天採檢後確診，CT值29。

林右昌說，這名員警在警局上班的最後一天是3月31日，個案沒有接觸過任何其他警局確診案例，經感染醫師判斷，可能在社區受到感染，市府已轉知衛生福利部疾病管制署台北區管制中心協助處理，同時轉給新北市府，並提醒居住地的2名室友和社區接觸者，應該列為居家隔離和採檢。

林右昌表示，警局職場群聚基本上已結束，他要求警局同仁維持每週2次以快篩試劑檢測確保職場安全。

至於托嬰中心的部分，相關新增個案有6例，都是在匡列居隔期間確診，案24733與案24741是23783的太太與孩子；案24734與案24736都是24554照護的幼兒；案24979則是24736的父親；案24876是托嬰中心的教保員。

林右昌在記者會最後也公布，基隆市自3月27日設立PCR核酸檢測的社區篩檢站，截至昨天共計篩檢了2萬6776人，陽性確診數是114，這幾天平均下來陽性率是千分之4.26。

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