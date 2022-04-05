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染疫樂團表演者台南足跡多 匡列1308名接觸者

中央社 / 台南5日電
台南市針對女樂手個案24795足跡重疊或相關者設篩檢站採檢。聯合報記者鄭惠仁／攝影
台南市針對女樂手個案24795足跡重疊或相關者設篩檢站採檢。聯合報記者鄭惠仁／攝影

台南市今天新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，但活動範圍幾乎都在外縣市，反而是從事音樂表演工作的高雄市個案（案24795）在台南足跡多，共匡列1308名接觸者。

台南市政府下午舉行COVID-19線上防疫記者會，由市長黃偉哲、衛生局長許以霖、教育局長鄭新輝出席說明防疫資訊及相關措施。

許以霖表示，台南市今天新增1名20多歲鹽水區女性本土個案25000，為彰化縣個案24999友人，因案24999昨天快篩呈現陽性，兩人前往醫院進行PCR採檢，採檢報告陽性確診，Ct值29；經過疫調，案25000於4月3日搭乘台鐵自強號172車次自新營前往彰化後，活動範圍幾乎都在外縣市，在台南匡列4名親友居家隔離

許以霖指出，比較需要注意的是高雄市30多歲女性個案24795，因從事音樂表演工作，3月26日至4月3日在台南出席多場演出，共匡列1308名相關接觸者，其中86人居家隔離，其餘自主健康管理。

他說，市府於今、明兩天開設社區篩檢站，曾與案24795足跡重疊或相關者，可持身分證及健保卡前往接受篩檢。今天上午於麻豆三洽宮完成採檢者共496人，於南區松柏育樂中心完成採檢者共331人，目前有結果出爐的都是陰性，檢測持續進行中。

黃偉哲指出，防疫警戒是否升級是全國一致的，台南目前沒有升級計畫，但會針對特殊事件做防範，即日起於婚宴、大型餐會、演唱會及各類型餐廳（含酒吧、餐酒館）吹奏樂器及演唱歌手需要「脫口罩者」，應有當日快篩或PCR陰性證明才能演出，且不得步下舞台與民眾互動。

黃偉哲表示，清明連假即將結束，如果市民自覺這幾天去過人潮比較多的地方，或與確診者足跡重疊，明天起一連兩天可持身分證前往各區衛生所領取快篩試劑，進行自我採檢，市府並鼓勵各企業對員工提供快篩；台南各級學校的防疫措施也會更加嚴謹，盼師生與家長都能配合。

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離 足跡 黃偉哲

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