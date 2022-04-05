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新北+91例「全台最多」 足跡曾到板橋大遠百、台北車站、機捷

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

新北最新確診足跡曝光 板橋大遠百、台北車站、機捷入列

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市今（5）日公布確診者足跡，曾赴板橋大遠百。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影
新北市今（5）日公布確診者足跡，曾赴板橋大遠百。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影

新北市今日新增91例，其中有5例新增足跡相關採檢陰轉陽、72例居隔採檢陽性、14例居隔離陰轉陽。確診者足跡去過板橋大遠百、三井outlet、台北車站、機場捷運A9林口站等處。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

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