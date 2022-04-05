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新北+91例「全台最多」 足跡曾到板橋大遠百、台北車站、機捷

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

60多歲婦打滿3劑疫苗 染COVID-19釀中症幸無肺炎

中央社 / 台北5日電

國內本土COVID-19疫情未歇，指揮中心公布，確診病例中今天新增1名中症患者，為60多歲女性，已完整施打3劑疫苗，無肺炎症狀，沒住加護病房，有使用瑞德西韋。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會中說明，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土中重度以上個案，為60多歲本國籍女性，屬於中度感染，有糖尿病史，曾接種3劑疫苗。

陳時中說，個案因匡列為接觸者，4月2日採檢陽性確診，CT值14.7，目前住院隔離，血氧濃度會降至90-92%，但胸部X光無明顯肺炎，也無呼吸喘或其他呼吸道症狀，已使用瑞德西韋治療中，目前無發燒、生命徵象穩定，續於隔離病房觀察治療中，未住加護病房。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月3日本土病例共1846例，其中1841人為輕症或無症狀者、占比為99.73%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.27%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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