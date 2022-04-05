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彰化縣府公布增4確診個案 新店壽司郎列足跡

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今天外縣市確診個案足跡。圖／彰化縣府提供
彰化今天外縣市確診個案足跡。圖／彰化縣府提供

彰化縣今天新冠肺炎確診個案，縣長王惠美表示，今天新增個案中，其中2位為居家隔離間發病，2位為外縣市感染個案，其中1人還未列案號，防疫仍不能鬆懈，近5日核酸檢測陽性率為0.15%，核酸檢測累計陽性率為0.09%，提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

彰化縣府也公布外縣市確診足跡來彰化，集中彰化市，包括3月28日才盛大開幕的壽司郎、7-ELEVEN家樂福店、Butter巴特手作晨食，提醒民眾若有相關重疊足跡，做好自我健康監測，並提醒鄉親一定要做好防疫工作，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，做好實聯制。

新冠肺炎 COVID-19

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