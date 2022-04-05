快訊

直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！

本土個案增216例再創新高、境外65例

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增281例COVID-19確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土個案較多，有216例。

指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。個案分佈為新北市(91例)、基隆市(33例)、台北市(28例)、新竹縣(13例)、桃園市(11例)、高雄市及花蓮縣(各10例)、新竹市(8例)、台中市 (5例)、宜蘭縣及彰化縣(各3例)、台南市(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為32例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(6例)、美國(5例)、越南及泰國(各4例)、日本、法國、韓國及香港(各2例)、丹麥、新加坡、墨西哥、德國、英國及澳大利亞(各1例)移入，另32例調查中。入境日介於今年3月12日至4月4日。

指揮中心指出，今年4月4日公布之案24632境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,144,956例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,119,959例排除)，其中24,866例確診，分別為8,148例境外移入，16,664例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

確診個案到台南引緊張 篩檢民眾憂心寫在臉上

直播／今年再創新高！本土216例、新北市占91例最多 境外+65

連假期間確診數持續破百 全台11縣市足跡圖表一次看

宜蘭增6例確診均與舞蹈教室有關 6校停課

相關新聞

本土個案增216例再創新高、境外65例

國內新增281例COVID-19確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案...

直播／今年再創新高！本土216例、新北市占91例最多 境外+65

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增281例COVID-19確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

入境確診解隔卻要繼續關？ 專家曝原因

本土疫情連續多日破百，病例快速增加將造成醫療量能負擔，因此指揮中心日前宣布確診者解隔離條件鬆綁，包括新感染或初次PCR檢...

獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

國內疫情爆發兩年多，但機組人員受就醫權利仍遭漠視。醫院要求需未執飛14天或21天才可入院，導致數位航空人員罹病後，因排班...

4月5日疫情整理包／北大、東吳皆有學生確診 國中小增3校停課

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

影／快篩後再上工 柯文哲：有症狀再篩 避免偽陽性

清明4天連假今天將結束，包括桃園、高雄市政府都相繼宣布市府員工、國營事業人員開工前要快篩。對此，台北市長柯文哲認為，他主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。