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入境確診解隔卻要繼續關？ 專家曝原因

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
入境旅客領取隔離期間使用的快篩試劑。記者黃仲明／攝影
入境旅客領取隔離期間使用的快篩試劑。記者黃仲明／攝影

本土疫情連續多日破百，病例快速增加將造成醫療量能負擔，因此指揮中心日前宣布確診者解隔離條件鬆綁，包括新感染或初次PCR檢測Ct值小30個案，移除「距發病日或採檢日已達十天」條件，只要無症狀且兩次PCR檢驗陰性或Ct值大於等於30即可解隔。但若是入境確診者解隔後，仍要完成滿十天的入境檢疫。

中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，主要是不知道入境者正處於何種感染狀況，若是正值剛感染階段，前兩次Ct值大於30，但五至七天後下降，反而會造成社區傳播風險，因此儘管在十天內就符合確診者解隔條件，還是需要走完入境檢疫的天數，再開始七天自主健康管理，。

至於本土確診者，因為傳播鏈、感染潛伏期大致都能掌握，因此若是在十天內連續兩次PCR採檢陰性或是Ct值大於30，即可解除隔離，改採七天自主健康管理。

而相較於確診者解隔條件放寬，入境檢疫和接觸者匡列天數仍維持十天，外界出現「覺得不公平」的聲音。對此，黃高彬表示，入境者因為不知道所帶的病毒為何，不論變異株、疾病潛伏狀況都未知，因此仍維持十天的規定。至於接觸者匡列天數，近期專家會再討論，理論上是確診者解隔後就應跟著解除匡列。

不過，醫療應變組副組長羅一鈞則表示，如果一開始Ct值大於30後來轉陰的確診者，之前就認定會評估為舊案，與之一起被匡列的接觸者也會一起提前解隔；但若是新感染個案、Ct值較低者，在收治到醫院或是加強版檢疫所前是有傳染力的，因此其接觸者仍要觀察滿潛伏期10天。

新冠肺炎 COVID-19

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