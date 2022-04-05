快訊

新北+91例「全台最多」 足跡曾到板橋大遠百、台北車站、機捷

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

聯合新聞網 / 綜合報導
清明連假最後一天，疫情持續延燒，今（5）日國內本土確診新增216例，再創今年新高。圖／美聯社
清明連假最後一天，疫情持續延燒，今（5）日國內本土確診新增216例，再創今年新高。圖／美聯社

清明連假最後一天，疫情持續延燒，今（5）日國內本土確診新增216例，再創今年新高；境外移入個案有65例，其中28例為航班落地採檢陽性；本土個案分佈12縣市，以新北市新增91例最多。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

【基隆市】【台北市】【新北市】【桃園市】【新竹市】【新竹縣】【台中市】【彰化縣】【台南市】、【高雄市】、【屏東縣】、【宜蘭縣】【花蓮縣】、【台東縣】







新北市今日新增91例，其中有5例新增足跡相關採檢陰轉陽、72例居隔採檢陽性、14例居隔離陰轉陽。確診者足跡去過板橋大遠百、三井outlet、台北車站、機場捷運A9林口站等處。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供



桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新確診者足跡疫調，顯示確診者曾到過聯邦銀行內壢分行、春水堂台茂店、星巴克經國門市、青埔高鐵門市、好市多桃園中壢店等地。

桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新疫調足跡。圖／市府提供

桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新疫調足跡。圖／市府提供



新竹市今天一口氣激增8例確診，多為與保母關聯的家庭群聚案，因有外縣市接觸史的幼兒確診，衍生保母家庭與其收托幼兒的家庭群聚，足跡包含竹蓮市場、豐味便當內用用餐以及8+8早餐坊外帶餐點。

新竹市新增8例確診，相關足跡出爐。圖／市府提供
新竹市新增8例確診，相關足跡出爐。圖／市府提供



新竹縣仁慈醫院爆發院內感染以來，在匡列採檢下持續驗出陽性感染者，今天再公布13人染疫，皆是一採陰性後，後續複採陰轉陽。此外，新竹縣衛生局也新公布桃園市案24605、新竹市確診者案24610在4月2日於竹北某運動館有足跡。

新竹縣衛生局新公布外縣市確診個案足跡。圖／縣府提供
新竹縣衛生局新公布外縣市確診個案足跡。圖／縣府提供





彰化縣今天新增個案中，其中2位為居家隔離間發病，2位為外縣市感染個案，其中1人還未列案號。彰化縣府也公布外縣市確診足跡來彰化，集中彰化市，包括3月28日才盛大開幕的壽司郎、7-ELEVEN家樂福店、Butter巴特手作晨食，提醒民眾若有相關重疊足跡，做好自我健康監測。

彰化今天公布外縣市確診個案足跡。圖／彰化縣府提供
彰化今天公布外縣市確診個案足跡。圖／彰化縣府提供





高雄市今天新增9例，另有1人因為居住地在台中，高雄未列入。今天新增個案主要是一名在特定集會場所的薩克斯風演奏者（案24795），發病後有多場演出，高雄會館內部有多位員工與顧客確診，此外，明天也會有新增個案。

指標個案24795足跡。圖／高市衛生局提供
指標個案24795足跡。圖／高市衛生局提供



屏東縣府今天公布3名外縣市確診個案足跡，其中，案「24903」、「24907」確診者都在外縣市被友人感染，返鄉探親被匡列PCR採檢確診，另一名確診者案「24927」，則是保五員警群聚感染案確診者「24377」的兒子，也使得該群聚案累計人數增至5人。

屏東縣府公布案「24903」疫調足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府公布案「24903」疫調足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府公布案「24927」疫調足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府公布案「24927」疫調足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府公布案「24907」疫調足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府公布案「24907」疫調足跡。圖／屏東縣府提供







新冠肺炎 COVID-19 足跡

相關新聞

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

清明連假最後一天，疫情持續延燒，今（5）日國內本土確診新增216例，再創今年新高；境外移入個案有65例，其中28例為航班落地採檢陽性；本土個案分佈12縣市，以新北市新增91例最多。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

本土單日破200例憂收假後爆發 陳時中曝要觀察到這天

今日清明節國內本土個案暴增216例，收假後外界擔心恐怕案例「有增無減」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前會以O...

單日破2百例還不到疫情高峰期 全台群聚列表公開

國內今日新增216例再創新高，其中基隆小吃攤群聚增35例最多，新北親友及家人群聚有31例次多，還有零星個案及80多例新增...

中症+1、60歲婦打3劑 陳時中：1天1500例啟動居家隔離

國內Omicron新冠疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中表示，今又新增一例中症病人，為60多歲女性，屬於中度感染，有糖尿病史...

女樂手確診足跡曝光！引爆會館群聚已7中鏢 高雄市府：明日還有

高雄市今天新增9例，另有1人因為居住地在台中，高雄未列入。高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會指出，今天新增個案主要是一名...

柯文哲自主監測期到台中「無罩唱歌」 中市府：屬實將開罰

全台疫情延燒，今天確診案例更突破2百例。台北市長柯文哲上月29日，才因脫下口罩高歌遭北市府開罰；北市議員游淑慧更爆料，柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。