不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

清明連假最後一天，疫情持續延燒，今（5）日國內本土確診新增216例，再創今年新高；境外移入個案有65例，其中28例為航班落地採檢陽性；本土個案分佈12縣市，以新北市新增91例最多。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

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新北市今日新增91例，其中有5例新增足跡相關採檢陰轉陽、72例居隔採檢陽性、14例居隔離陰轉陽。確診者足跡去過板橋大遠百、三井outlet、台北車站、機場捷運A9林口站等處。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供







桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新確診者足跡疫調，顯示確診者曾到過聯邦銀行內壢分行、春水堂台茂店、星巴克經國門市、青埔高鐵門市、好市多桃園中壢店等地。

桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新疫調足跡。圖／市府提供

桃園今天新增11例本土，市府稍早公布最新疫調足跡。圖／市府提供







新竹市今天一口氣激增8例確診，多為與保母關聯的家庭群聚案，因有外縣市接觸史的幼兒確診，衍生保母家庭與其收托幼兒的家庭群聚，足跡包含竹蓮市場、豐味便當內用用餐以及8+8早餐坊外帶餐點。

新竹市新增8例確診，相關足跡出爐。圖／市府提供







新竹縣仁慈醫院爆發院內感染以來，在匡列採檢下持續驗出陽性感染者，今天再公布13人染疫，皆是一採陰性後，後續複採陰轉陽。此外，新竹縣衛生局也新公布桃園市案24605、新竹市確診者案24610在4月2日於竹北某運動館有足跡。

新竹縣衛生局新公布外縣市確診個案足跡。圖／縣府提供













彰化縣今天新增個案中，其中2位為居家隔離間發病，2位為外縣市感染個案，其中1人還未列案號。彰化縣府也公布外縣市確診足跡來彰化，集中彰化市，包括3月28日才盛大開幕的壽司郎、7-ELEVEN家樂福店、Butter巴特手作晨食，提醒民眾若有相關重疊足跡，做好自我健康監測。

彰化今天公布外縣市確診個案足跡。圖／彰化縣府提供













高雄市今天新增9例，另有1人因為居住地在台中，高雄未列入。今天新增個案主要是一名在特定集會場所的薩克斯風演奏者（案24795），發病後有多場演出，高雄會館內部有多位員工與顧客確診，此外，明天也會有新增個案。

指標個案24795足跡。圖／高市衛生局提供







屏東縣府今天公布3名外縣市確診個案足跡，其中，案「24903」、「24907」確診者都在外縣市被友人感染，返鄉探親被匡列PCR採檢確診，另一名確診者案「24927」，則是保五員警群聚感染案確診者「24377」的兒子，也使得該群聚案累計人數增至5人。

屏東縣府公布案「24903」疫調足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府公布案「24927」疫調足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣府公布案「24907」疫調足跡。圖／屏東縣府提供



















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